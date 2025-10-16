バイヤーに伝わる・刺さる提案書のつくり方 トレードマーケティングセミナー11月18日開催 株式会社マーケティング研究協会
2025年11月18日バイヤーに伝わる・刺さる提案書の作り方
もしかして・・・「バイヤーや卸から嫌がられてしまう提案書」になっていませんか？
昨今、勢いのある小売業はさらに規模を拡大し、商談への影響力も今まで以上に強くなってきています。
小売業の方からは「商品説明だけなら時間を取る必要はない」「提案書の事前提出で商談メーカーを選んでいる」というお声も伺っています。また、カテゴリーリーダークラスのメーカーであっても「商談時間が短くなった」というお話も頻繁に伺うようになりました。
そのような「凝縮化」している昨今の商談環境において、提案の内容自体はもちろん、それを伝える提案書の重要性も非常に高まっています。
本セミナーでは、26年春夏の商談を見据えて、バイヤーに商品や施策に価値を感じてもらえる提案内容はどのように構成するのか、短時間でもわかりやすく的確に伝わる資料とはどのようなものなのか、貴重な営業活動の多くを資料作成に費やさないようにするにはどうやって作成すればよいのか、など事例を交えながら提案書の作成のポイントをお伝えします。
このような方におススメのセミナーです
- 次の商談で重点品の定番導入や既存品の配荷拡大を成功させたい
- 短い商談時間でもバイヤーの納得感を高めたい
- 提案書作りをもっと楽にしたい
- 生成AIや本社から提供される資料の上手な使い方を知りたい
詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006407post_104.php
講師：横田 晃 BUNT合同会社 代表
大手印刷会社、クリエイティブ制作会社で各種顧客コミュニケーションの企画、制作、プロデュースを数多く経験。
その後、株式会社味の素コミュニケーションズにて店頭プロモーションや営業活動を中心とした戦略・戦術のプランニングを行う。
大手食品／飲料メーカーの新製品導入や販促施策などの提案書を数多く作成し、バイヤーへ刺さる提案ストーリーの構築と伝わりやすい資料作りのノウハウを積み重ねる。
独立後はいままでの経験を活かし“頭の中にある意図をカタチにして伝える『提案』の支援”を行っている。（小売業向け半期提案書や販促施策提案書の作成支援・トレーニングなど）
セミナープログラム：
総点検１：「こんな提案はやめてくれ！」バイヤーや卸が嫌がる提案になっていませんか？
- 成果につながる“提案”の考え方
- バイヤーが喜ぶこと、嫌がること
- 提案書の使い回しはバレている！
- 本社資料を上手に使って、効率的に成果を上げる
- 生成AIでできること、営業担当がやるべきこと
総点検２：提案書の構成・内容 貴重な商談時間、条件交渉に終始しないために
- 提案・提案書のよくあるNG例
- 半期提案の流れはどうするべき？
- 定番導入のフレームワーク
- 採用するメリットの訴求方法
- 短い商談、伝えるべき優先順位は？
総点検３：効率的な提案書作りの手順 資料作成で本質的な営業活動を削らないために
- スライド作りの大原則が作りやすさ、直しやすさのカギ
- どうしても少ないページ数で抑えたいときのポイント
- 「とりあえずパワポ」は非効率の最大の元凶
- 提案書作りが早くなる提案ストーリーの作り方
総点検４：わかりやすさ・伝わりやすさ 他社よりもバイヤーの印象に残るプレゼンにするために
端的に伝える
キーワードを残して文字を減らす方法
配色やフォントのおススメは？
読ませず見せる
強調とマーク化
ビジュアルを使い瞬間的に理解を促す
良く使う、おすすめ図解パターン
データで説得力を高める
市場データやPOSなど、表での魅せ方
グラフの使い分け 留意点とコツ
注目してほしいデータへの効果的な視線誘導
簡単にできる！
超効果的な魅力度UPのひと工夫
表紙でできる「先を見たくなる」ひと工夫
決定率を高める提案書の締め方
■サンプル提案書で改善箇所を総まとめ
開催概要：
開催日時：2025年11月18日（火）13:00~17:00
開催方法：オンラインセミナー
受講料：お一人様 33,000円（税込）
