Ponta会員1億2,379万人に向けて「万福フェスティバル」に参加

BACKSEAT暗号資産交換業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長：林 政泰、代表取締役社長：前田 慶次、以下「BACKSEAT」）は、Ponta公式企画「万福フェスティバル」の実施にあわせ、2025年10月16日（木）より、「Pontaビットコin牧場」において、取引量に応じて最大10万牧場運用ポイントを還元するキャンペーンを開始いたしました。

■ Ponta会員数1億2,379万人の圧倒的スケール

株式会社ロイヤリティ マーケティング（以下「LM社」）LM社が展開する共通ポイントサービス「Ponta」は、2025年9月末時点で会員数1億2,379万人を突破し、日本最大級のポイント基盤として全国の生活シーンに広く浸透しています。

この圧倒的な会員基盤と信頼性を背景に、LM社とBACKSEAT(バックシート)は、ポイントを活用してより多くの方が安心・安全にデジタル資産の世界を体験できる新しい取り組みを推進しています。

■ 「Pontaビットコin牧場」でPontaポイントを活用した価格変動体験

「Pontaビットコin牧場」は、Pontaポイントを「牧場運用ポイント」に交換し、ビットコインの価格変動に応じてポイント残高が増減する仕組みのサービスで、初めての方でも安心して利用できます。牧場をモチーフにした世界観と成長要素を取り入れた設計により、楽しみながら投資の仕組みを学べる点が特徴です。

■ 万福フェスティバルキャンペーンと連動し、最大10万ポイント還元

2025年10月16日（木）～12月31日（水）の期間中、PontaアプリまたはPonta Webから実施される「 万福フェスティバル(https://www.ponta.jp/c/campaign/manpukufes/?utm_source=pontaweb&utm_medium=optimizer_1016&utm_campaign=manpukufes)」と連動し、「Pontaビットコin牧場」での取引量に応じて最大10万牧場運用ポイントを還元するキャンペーンを展開します。

Pontaポイントを活用しながら、ビットコイン価格変動の世界を安全に体験できるとともに、お得な特典を受けられるチャンスです。

キャンペーン詳細： 取引でポイント還元キャンペーン(https://www.backseat-exchange.com/pontakiyanpen/003?utm_source=chatgpt.com&utm_medium=manpuku&utm_campaign=Cppage)

■ 各コースの運用実績も堅調、サービス開始以来いずれもプラスの成績を記録

「Pontaビットコin牧場」では、2025年6月30日のサービス開始以降、2025年10月15日時点までのすべてのコースでプラスの騰落率を記録しました。

いずれのコースもポイント運用を通じて、価格変動の魅力とリターンの可能性を身近に体感できる結果となっています。

※上記はすべて終値ベースでの評価です。

特にアクティブコースでは、約＋28.2％という高い騰落率を記録し、短期間でも大きな値動きを実感できる結果となりました。

一方で、BTCコース・バランスコース・USDCコースも堅調な推移を見せており、価格変動の特性やリスク許容度に応じて、さまざまな運用体験が可能です。

■ 本サービスに関する注意事項

当社が提供する「Pontaビットコin牧場」は、実際の暗号資産の購入や売買を行うものではありません。Ponta会員が保有するPontaポイントを用いて、暗号資産を対象に擬似的な資産運用を体験できるシミュレーションサービスです。擬似的な資産運用の対象商品である暗号資産（仮想通貨）は、日本円や米ドルなど「法定通貨」とは異なり、国等がその価値を保証しているものではありません。市場環境等によって価格が変動することがあります。

この結果、「Pontaビットコin牧場」は、仮想的な価格変動に連動し、お客様の保有する牧場運用ポイントが増減します。価格がお客様の予想に即して動いた場合、保有する牧場運用ポイントは増加します。一方、お客様の予想が反した場合、保有するすべての牧場運用ポイントを失うおそれがあります。「Pontaビットコin牧場」を始めるに際しては、「利用規約」等をよくお読みの上、「Pontaビットコin牧場」の内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にて開始されるようお願いいたします。

■ 本サービスに関する手数料・公租公課等

本サービスにおける擬似的な資産運用の取扱銘柄には、お客様の買付価格（追加）とお客様の売付価格（引き出し）の価格差があります。この価格差（スプレッド）によって「牧場運用ポイント」の評価損又は実現損が発生する場合がありますのでご注意ください。本サービスを利用するにあたっては、手数料等は発生しません。ただし、「牧場運用ポイント」から「Pontaポイント」に交換する場合は、手数料（１％）をいただきます。

本サービスによって発生した利益は、課税対象となる場合がありますので、お近くの税務署等にご相談くださいますよう、お願いいたします。

■ 会社概要

商号 ：BACKSEAT暗号資産交換業株式会社

本社所在地：東京都千代田区一番町7-1 一番町ビルヂング2階

設立 ：2018年5月18日

資本金 ：1,453百万円（資本準備金含む）

業務内容 ：暗号資産交換業その他関連業務

代表者 ：代表取締役会長 林 政泰

代表取締役社長 前田 慶次

登録番号 ：関東財務局長 （暗号資産交換業）第00026号

加入協会 ：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会

URL ：https://www.backseat-exchange.com/

