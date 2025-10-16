【山河令のウェイ・ジャーミン主演】中国ドラマ「この結婚は社内秘で」が10月15日からBS11+でレンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年10月15日（水）より中国ドラマ「この結婚は社内秘で」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331953&id=bodyimage1】
（C） 2024 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国ドラマ「この結婚は社内秘で」のあらすじ
かつて高校の同級生だった涂篠檸（トゥー・シャオニン）と紀碰恒（ジー・ユーホン）は、社会に出た後、久しぶりに再会した。お互いに「早く結婚したい」という考えを抱えていた二人は、思い切って契約結婚を決意。涂筱檸にとって彼は理想的な結婚相手であり、一方で紀碰恒にとって彼女は、彼の暗い時代を照してくれた一筋の光だった。結婚生活に踏み切ろうとした矢先、紀碰恒が突然涂筱檸の上司にとなり、オフィス内で秘密の結婚生活がスタートする！
キャスト
チャン・ジャーニン
「きみの星が、きらめく世界で」「明蘭～才媛の春～」
ウェイ・ジャーミン
「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」「始まりは君の嘘」「山河令」
ワン・ジェンアル
「Go！Go！シンデレラは片想い」「バーニング・アイス -無証之罪-」
チョウ・チォンアオ
「トワイライト～恋がはじまる時間～」「30女の思うこと～上海女子物語～」
ダイ・ユンファン
「兄を探して三千界～時空を超えた恋縁」「三千鴉の恋歌」
コー・イン
「雲中月～二人だけの約束～」「虚顔～偽れる顔と真実の愛～」
スタッフ
原作：『辦公室隠婚』軽黯
演出：ジン・ションハオ
「花朝秋月夜（かちょうしゅうげつのよ）～時をかける愛の音色～」「流転の花嫁 -Rewriting Destiny-」
脚本：シン・シャオヤン「キミとの距離 -Fall in Love-」
ハオ・ルー「甘いロマンス～Sweet Teeth～」「キミとの距離 -Fall in Love-」
スン・モンジエ「キミとの距離 -Fall in Love-」
【配信開始日】
2025年10月15日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/shanaihi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/shanaihi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
配信元企業：日本BS放送株式会社
