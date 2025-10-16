生成AI対応のチャットサポートシステム「ChatPlus（チャットプラス）」、ITreview Grid Award 2025 Fall の4部門で25期連続Leaderに選出

チャットプラス株式会社

IT製品のレビューサイト「ITreview」において、チャットプラスが提供する「ChatPlus（チャットプラス）」は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて、4部門においてLeaderを獲得し、これで25期連続の受賞となりました。

少子高齢化による労働力不足が深刻化する中、「ChatPlus（チャットプラス）」は2016年のリリース以来、カスタマーサポートや社内ヘルプデスク業務の自動化を支援し、企業の業務効率と生産性向上に貢献してまいりました。

昨今では生成AIとの連携を強化し、より人間らしい自然な対話と、的確な回答を両立できるAIエージェントへと進化。人材不足の解消と企業の成長を両立させるツールとして、幅広い企業様に導入いただいております。

このたびの受賞は、日頃よりご利用いただいているユーザーの皆様からの厚いご支持の証であり、心より感謝申し上げます。今後もAI・チャットボット領域の先駆者として、最新技術を積極的に取り入れながら、お客様とともにより良い未来を築いてまいります。

「ChatPlus（チャットプラス）」について

「ChatPlus（チャットプラス）」は、Webサイトや社内ポータルサイト、アプリケーションに簡単に埋め込むことができる、AIチャットボット/AIエージェント/チャットサポートシステムです。

AIエージェントによる応答、有人とのによるハイブリットなど、様々な運用にあわせカスタマイズができ、外部のレビューサービスからも日本を代表するクラウドサービスとして高い評価を得ています。

「ITreview」上でも、チャットボットルールカテゴリにおいて98%の機能満足度を獲得しており、多くのユーザーから確かな評価をいただいています。

チャットプラス株式会社について

本社所在地： 東京都千代田区丸の内２丁目７－２ JPタワー14階

代表者： 大江 繭子

事業内容： 「ChatPlus（チャットプラス）」の開発及び提供

企業サイト： https://chatplus.jp