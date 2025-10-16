株式会社visumo、レビューツールを提供する株式会社ReviCoと経営統合

株式会社visumo

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上純、証券コード：303A）は、レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」を開発・提供する株式会社ReviCo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋直樹）と2026年1月1日に合併することを決定いたしました。

本合併は、株式会社visumoが存続会社となる吸収合併方式で実施いたします。

市場変化に対応する統合の意義と今後の展望

市場環境と顧客関係の変化

マーケティング戦略においてSNSの強化がより重要視されるようになり、その一環としてUGC活用は多くの事例を生み出しております。企業と顧客の関係は「一方的な情報発信による価値提供」から「双方のコミュニケーションによる提供価値の共創」へと変化しています。

この流れの中で、多くの企業は、UGCマーケティングへの投資を高め、UGC活用から得られるデータにより深い顧客理解と成果創出を目指しています。

両社の強みと補完関係

visumoは、事業者が活用できるクリエイティブ資産の一元管理を可能とし、特にSNS上に掲載されたUGCや自社スタッフが制作したUGCの収集に特化しております。その集めたコンテンツを消費者に求められる最適な形でWebサイト等に掲載し回遊性の向上や購買意欲の創出によるCVRの向上に貢献しています。

ReviCoは、普遍的なUGCであるレビューを活用する仕組みであり、特許技術によるレビュー収集機能で多くの実績を生み出しております。信頼性の高い顧客の声を可視化し、購買意欲の喚起からCVR向上、集客支援、SEO、商品改善など、UGCデータから幅広い事業課題の解決に貢献しています。

UGC収集および活用において両社の強みを融合することで、事業者のUGCマーケティングをより進化させる支援が可能となります。

プラットフォームの進化と新たな価値創出

visumoのプラットフォームで蓄積されるクリエイティブ資産にレビューデータが加わることで更なるデータ活用が可能となります。高度なパーソナライズや、生成AIによる新しい顧客体験の創造により顧客一人ひとりの行動変容を促すアプローチを実現していきます。

体制強化と技術深化

統合により、マーケティング、エンジニア、カスタマーサクセスといった多様な専門性を持つメンバーが集結し、各部門の組織体制をより強固にすることができます。

特に開発部門では、両社が持つAI技術やデータ活用の知見を融合し、機能開発のスピードと品質を高め取り組みを強化していきます。

株式会社visumo 代表取締役社長 井上純からのコメント

レビューデータは普遍的で事業者のUGC活用において欠かせない要素であることは間違いありません。ReviCo社との統合により、より本質的なデータ活用に基づいたプラットフォームの進化が可能になると考えております。両社の強みを組み合わせ【消費者に届ける情報の最適化】と【事業者にとっての情報資産活用のROI最大化】を実現する開発強化を推進して参ります。

なお、本統合による既存サービスへの影響はございません。現在ご利用いただいているサービスやサポート体制は、これまで通り継続してご利用いただけますのでご安心くださいませ。

株式会社ReviCo 代表取締役社長 高橋直樹からのコメント

昨今、消費者の情報収集や購買行動は大きく変化しており、UGC活用がブランド価値や信頼獲得において重要な役割を果たしております。両社の統合により、我々の強みであるレビュー収集・活用に加え、visumo社の強みとするSNS上のUGC収集や自社スタッフの投稿など様々なUGCの収集・活用が可能となり、両社で培ってきたそれぞれの領域のノウハウ、データ活用、またAI技術を用いて消費者に”共感”を与え”信頼”の獲得が実現可能となります。統合後は開発体制やサポート体制も強化され、私たちが組み合わさって提供できるサービスは、激化する競争環境の中で事業者の皆さまが持続的な成長を遂げる強力なパートナーになれることを確信しております。

株式会社visumoについて会社概要

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目10-11 原宿ソフィアビル

代表者：代表取締役社長 井上 純

設立：2019年4月

事業内容：ビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo」の開発、運営

URL：https://visumo.asia/



※visumoは、2025年3月末時点で900社超が導入。また、繊研新聞社主催の「ファッションECアワード」にて2022年・2024年・2025年の3度サポート賞を受賞。売上への貢献と顧客体験の向上が評価されています。

株式会社ReviCoについて

会社概要

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目15-１

代表者：代表取締役社長 高橋 直樹

設立：2022年10月

事業内容：レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」の開発、運営

URL：https://www.revico.net/



※ReviCoは、特許技術（特許番号：第7588912号、第7606790号）によるレビュー収集機能を有し、2025年9月末時点で320社超が導入、高い顧客満足度と実績を誇ります。

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。