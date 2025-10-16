Narwal、家庭用床洗浄ロボット掃除機全4機種を一斉発表

Narwal Japan株式会社

常に近未来を感じる先進技術を取り入れたロボット掃除機を開発し、これまで世界30カ国以上で展開してきたNarwal Japan株式会社(https://bit.ly/42BYn1D)（東京都中央区）は、2025年10月16日（木）、グレイドパーク新宿西口にて、日本国内初となる新製品発表会を開催いたしました。

Narwalは「革新技術で世界中の家庭に快適な暮らしを届ける」というミッションのもと、業界初の技術を生み出し、グローバル市場で高い評価を獲得しています。

今回の発表会は、Narwalにとって日本市場での新たなスタートとなる重要な機会であり、今後の事業拡大に向けた戦略を示す場として位置づけています。当日は、メディア関係者をはじめとする多くの来場者に向けて、ブランドのビジョンや日本市場における展開計画を紹介するとともに、最新シリーズ『Narwal Flow』を含む全4製品を一挙発表しました。

■Narwalの日本における実績と戦略の発表

発表会冒頭では、同社のセールスシニアマネージャーの大矢より、グローバルでの立ち位置から技術的な進化、またグローバルおよび日本における実績と戦略を紹介しました。

■『Narwal Flow』をはじめ、日本で新たに発売となる全4機種を一斉に発表

続いて、同社のプロダクトマネージャーの長谷川が登壇し、『Narwal Flow』を中心に沿え、日本で新たに発売となる全4機種の特長および同社の最新技術についてご紹介しました。

発表会のメインとなる『Narwal Flow』について、「世界初となるクローラー形状のモップを使ったFlow Wash(TM)水拭きシステム、22,000Paの強力な吸引力、デュアルRGBカメラによる障害物回避、カーペットや壁際の清掃性能、自動ゴミ収集を兼ね備えるベースステーションを有したロボット掃除機」と、製品の強みについて説明したうえで、本製品に搭載されている様々な最新技術をご紹介しました。

Narwal Flow

AI搭載の自動メンテナンス機能付きコードレス水拭き掃除機『Narwal S30』と、水拭き対応のロボット掃除機『Narwal Freo S』について、製品が持つポイント、及び販売価格や発売時期を紹介。

■ちゃぶ台返し体験

Narwal S30Narwal Freo S

体験コーナーとしてごはんセットが並んだちゃぶ台返しを体験。

Narwal Flowがカーペット上に落ちたゴミを吸引し、疑似的な食器や焼き魚の食品サンプルを回避しながら清掃する様子を撮影して頂きました。

■新製品体験

フローリングやタイル、カーペット上にて、Narwal Flowが液体やゴミを清掃する様子を撮影可能。また、製品が稼働する様子を下からもご撮影いただけるよう、透明の床もご用意しました。

当発表会にて発表した新製品

・Narwal Flow シリーズ

「Narwal Flow」（ナーワル フロー）

「Narwal Flow Performance」（ナーワル フロー パフォーマンス）

・「Narwal S30」（ナーワル エスサーティ）

・「Narwal Freo S」（ナーワル フレオエス）

■製品概要

【Narwal Flow】シリーズ

FlowとFlow Performanceの比較Flow :https://bit.ly/4ocbXRAFlow Performance :https://amzn.to/471kxvs

▪️FlowWash(TM) 水拭きシステム

循環する清水タンク、汚水タンクと内蔵スクレーパーを備えた革新的な常時洗浄「FlowWash(TM)」水拭きシステムを搭載。独特なフラットな形状に加え、45℃の温水と12N（約1.2kg）*の下向き圧力で頑固な汚れを一拭きで除去し、水拭きモップをリアルタイムで洗浄。常に清潔な状態を保ちながら、汚水の拡散を防ぎ、優れた清掃性能を維持します。更に、汚水タンク内撹拌機能により、ロボット内のフィルターお手入れは一切不要です。

*『Narwal Flow Performance』：10N（1kg）

▪️ツインAI障害物回避機能

デュアルRGBカメラと高性能なAIチップにより、200種類以上の物体を瞬時に認識・回避。認識した物体に合わせて回避距離を自動調整し、家具の周囲を移動し、狭い隙間をすり抜け、コードの近くを掃除しても絡まりや詰まることはありません。

*『Narwal Flow Performance』：150種類以上を認識・回避

▪️Narwal独自の絡まりゼロ & 高低差を楽々クリア

デュアルフロー絡まり防止システムは、メインブラシにもサイドブラシにも一切の髪の毛が絡まることなく、隅々まで清掃します。さらに、敷居やU字型家具、間仕切りなどの4cm までの段差を、補助なしで乗り越えます。さらに、わずか95mm の薄型プロダクトにより、ベッドやソファ、キャビネットの下にも容易に入り込み、手の届かない場所もスムーズに掃除します。TV台の下のコード類でも、形状に沿ってギリギリまでキレイにします。

▪️カーペットブースト機能 & 最大22,000Paの超強力吸引

業界トップクラス22,000Paの吸引力で、フローリングや隙間のゴミも徹底的に除去し、微細なゴミも残しません。また、ロボットが苦手とするカーペット清掃時には、可動式のメインブラシカバーを地面に押さえ付けて密閉度を最大化。内部圧力の向上により、一般的なロボット掃除機と比較しておよそ2倍の吸引性能を実現しました。

*『Narwal Flow Performance』：最大20,000Paの吸引力

▪️オールインワンベースステーション

水拭きが終わるとモップ繊維の奥に加えて、汚水タンク内部まで洗浄。AIが汚れ具合と成分を検知し、水温を45～60℃の範囲で自動調整。仕上げには80℃の熱水で内部まで殺菌し、雑菌のない水拭きモップを維持します。さらに、独自のゴミ圧縮技術により、2.5Lという一般的なダストバッグ容量で、120日以上のゴミ捨てサイクルを実現しています。

【Narwal S30】

Narwal S30S30 :https://bit.ly/4h4Io2d

‐濡れた汚れも乾いた汚れも、吸引力20,000Paで徹底清掃

‐デュアルコーム構造で、髪の毛の絡まりゼロ

‐手を汚さない、真のメンテナンスフリー

‐ワンボタンでモップ自動洗浄＆乾燥

‐高温の温水で洗い、高温のヒートアイロンで乾燥、常に清潔

‐180°完全フラット構造 & ステアリング63°旋回で届きにくい場所も無理なく清掃

【Narwal Freo S】

Narwal Freo SFreo S :https://bit.ly/46LQHwq

‐8,000Paの強力吸引：エントリーモデルの中でも最高クラスの吸引力を実現

‐ゴミ捨ては180日に一度：3.5L大容量ダストバッグで、超長期間のゴミ捨てサイクル

‐水拭きにも対応：取り外し可能なフラットモップ、8Nの力強い圧力

Narwal について

Narwal(https://bit.ly/42BYn1D)（ナーワル）は、日常生活をより快適にする為に、日々革新的な製品の開発に取り組んでいます。私たちの幅広いソリューションは一般家庭の共通課題に対応すべく、世界中のあらゆるユーザーニーズを把握します。徹底した研究開発を通じてそれらに応えることに重点を置いています。この取り組みから、「水拭きモップの自動洗浄乾燥」、「汚れ検知AI DirtSense(TM)」、「絡まりゼロシステム」といった様々な業界初の技術を世に送り出しました。

Narwalは、細部に至るまで徹底的にこだわっており、製品が機能的であることは勿論、デザイン面でのアプローチも追求しています。デザインと性能を融合させ、より素敵な日常生活を実現することを目指しています。

世界トップ5に入るグローバルロボット掃除機ブランドとして、Narwalは北米、韓国、オーストラリアを含む30か国以上で400万人以上のユーザーに利用されています。Forbes誌、TIME誌を始め、CNET等の数多くのメディアから高い評価を受けており、ラスベガスにて毎年開催されるCESイノベーションアワードや、ドイツの権威あるレッドドットデザイン賞など、性能でもデザインでも数々のアワードを受賞しています。

Narwal（ナーワル）社