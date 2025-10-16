〈デ・プレ 丸の内〉にてイギリス発〈KARL DONOGHUE（カールドノヒュー）〉のPOP UP STOREを開催

KARL DONOGHUEとは

1995年、イギリス・ヨークシャー出身のデザイナー、カール・ドノヒューにより設立。

シープスキンを日常のファッションに取り入れた先駆者として知られ、現在ではロンドンのセルフリッジズや香港のレーン・クロフォードなど、世界の一流セレクトショップで展開されています。

軽やかで上質なシープスキンコレクション

〈KARL DONOGHUE〉は、200年以上の歴史を誇るスペインの老舗タンナーで生産された上質なシープスキンを使用。

毎シーズン新たな加工技術を取り入れ、より軽く柔らかく、そして着心地のよいレザーを追求しています。環境配慮の観点からも、食用・乳製品産業の副産物として生まれる革を使用し、廃棄を最小限に抑制。

さらに、残布やファーも再利用の可能性を模索するなど、持続可能なものづくりを実践しています。

日本人の体型に寄り添う洗練されたシルエット

デザイン面では、日本人の体型に合わせたパターン修正を重ね、より快適なフィット感を実現。

ジレは一枚でも、コートのインナーとしても着用可能なように設計され、アームホールを大きめに取ることで動きやすさと美しいシルエットを両立しています。

デザイナー来日イベント＆Instagram LIVE配信

2025年秋冬シーズンで設立30周年を迎えるにあたり、デザイナーのカール・ドノヒュー氏が来日。

10月25日（土）14:00～18:00に〈デ・プレ 丸の内店〉へ来店予定です。

直接お話しできる貴重な機会をぜひお見逃しなく。

さらに、10月17日（金）21:30～、@tomorrowland_marunouch(https://www.instagram.com/tomorrowland_marunouchi/)i公式Instagramにてインスタライブを配信。

最新コレクションの魅力をリアルタイムでご紹介します。

SHOP INFORMATION

デ・プレ丸の内店〈KARL DONOGHUE〉POP UP STORE

会期：2025年10月17日（金）～10月29日（水）

場所：デ・プレ 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内ビルディング1F

TEL：03-5220-4485