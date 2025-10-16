LINEでできるSNS投稿まるなげツール『アピる』がパワーアップ！Instagram・Meta・Googleビジネスプロフィールと正式連携。今だけ特別価格で、月額9,980円プランをご提供！

株式会社オーシャンズ『アピる』がパワーアップ。主要SNSとの連携が可能に。

求人メディア運用や企業のマーケティング支援を行う株式会社オーシャンズ（本社：千葉県松戸市、代表取締役：鳴澤 淳）は、LINE上で完結するAIを用いたSNS運用サポートツール『アピる』の機能を拡張し、さらに便利にご利用いただけるようになったことをお知らせします。

『アピる』は、「投稿、ラクにする、アピる。」をコンセプトに、SNS運用が苦手な店舗や小規模事業者を支援するツールです。

LINEに短文や画像を送るだけでAIが投稿文を提案し、ネタ不足・時間不足・更新が続かないといった悩みを解決します。

これまで『アピる』は X（旧Twitter）・LINE公式アカウントと連携し、投稿や予約、分析をサポートしてきました。

今回のアップデートでは、さらに Instagram・Meta（旧Facebook）・Googleビジネスプロフィールとの連携 が可能に。

これにより、『アピる』に投稿した画像やAIが作成した文章を、そのまま各種SNSへ投稿することが可能になりました。

さらに DM送受信機能も搭載し、投稿から顧客対応までをLINE上で一元管理できるようになりました。

■ 無料プラン『はじめてアピる』の主な機能

・店舗のホームページやグルメ媒体のURLを登録することで、ページ内容をAIが読み取り、投稿文を自動提案

・画像をLINEで送るだけで、AIが投稿文を自動作成

・LINEに文章を送れば、AIが投稿文を提案（英語・中国語にも対応できインバウンド対策にも〇）

・ターゲット、ハッシュタグ、投稿文字数などの事前設定が可能

・投稿忘れを防ぐリマインド機能

『はじめてアピる』はLINE友だち登録でスグに利用可能です。

https://lin.ee/isg9Qbk

■ 有料プラン『しっかりアピる』（月額4,980円・税別）の機能

無料プラン『はじめてアピる』の全機能に加えて

・主要SNS連携（X・LINE・Instagram・Googleビジネスプロフィール・Meta）による投稿機能

・複数SNSの一括投稿機能

・予約投稿機能

・簡易の分析機能

・DM送受信機能

■サポート付きプラン『いっしょにアピる』を特別価格（月額9,980円・税別）でご提供

有料プラン『しっかりアピる』の全機能に加えて、運営会社のオーシャンズによるサポート付き。

本来14,980円/月（税別）を特別価格9,980円/月（税別）でご提供します。

詳しくは公式HPよりお問い合わせください。

■ 対象となる方

アピる 公式HPはこちら :https://apill.jp/

・SNS運用が苦手な店舗オーナー・個人事業主

・ネタが浮かばない、時間がない、更新が止まりがちな方

・「やったほうがいい」と思っているのに投稿できていない方

投稿、ラクにする、アピる。

まずは、LINEで友だちになることから始めてください。

『アピる』のLINE友だち追加のQRコード

【『アピる』 LINE友だち登録URLはこちら】

https://lin.ee/isg9Qbk

【『アピる』の公式HPはこちら】

https://apill.jp/

■株式会社オーシャンズ 概要

社名：株式会社オーシャンズ(Oceanz Co.,Ltd)

所在地：千葉県松戸市松戸1228-1 松戸ステーションビル５階23号室

設立年月日：2023年9月1日

代表者：代表取締役 鳴澤淳

HP：https://oceanzworks.com/

