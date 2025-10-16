【イベントレポート】株式会社テックビズ、ワンキャリア主催「採用ウルトラキャンプ」で採用担当者向け「採用″ととのう″ワークショップ～サウナサイクルに学ぶ採用施策～」を開催

株式会社テックビズ

株式会社テックビズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中島一樹)のHR人材マッチング事業「HRBIZ」は、採用支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO:宮下 尚之、以下「ワンキャリア」)が2025年10月16日(木)に主催した採用担当者向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ』(会場:京都市勧業館 みやこめっせ)において、体験型ワークショップ「採用"ととのう"ワークショップ～サウナサイクルに学ぶ採用施策ワークショップ～」を実施しました。

開催背景:「人的資本の社会的共有」という理念のもと、採用知見の相互共有を促進

テックビズは創業以来、「人生を豊かにする新たな働き方の創造」をパーパスに掲げ、フリーランスと企業のマッチングを通じて多様な働き方の実現を支援してまいりました。人口減少社会における人材不足の深刻化や働き方の多様化が進む中、企業の採用戦略においても従来の正社員採用だけでなく、フリーランスを含めた多様な人材活用が重要となっています。

『採用ウルトラキャンプ』のコンセプト"「採用」を開こう、そして超えよう。"は、フリーランスの有する知識や経験を「人的資本」として扱うと同時に、それらを個社ごとに閉ざしたものとして扱うのではなく、その価値を「社会的に共有」することで企業と個人双方の成長を促進し、日本経済全体の活性化を目指すテックビズの理念と深く共鳴するものです。

テックビズにおけるHR人材マッチング事業のHRBIZはこの「人的資本の社会的共有」という理念を採用領域にも応用し、採用担当者同士の交流と新たな採用手法の探求を通じて、より効果的な人材活用の実現に貢献したいと考え、本ワークショップの開催を決定いたしました。

ワークショップ概要:サウナの「ととのう」体験を採用施策立案に応用

本ワークショップは、サウナでの「ととのう」体験のサイクルを採用施策立案のプロセスに見立てた、ユニークな体験型プログラムです。参加者は以下の5つのフェーズを通じて、他社の採用担当者との交流を深めながら、実践的な採用施策立案のアプローチを体験しました。

【ワークショップの5つのフェーズ】

Phase 1: 熱気のサウナ - 課題や現状について熱くディスカッション

Phase 2: 冷却の水風呂 - データや事例に基づく冷静な分析と整理

Phase 3: 解放の外気浴 - 自由な発想で新しい施策のアイデア出し

Phase 4: トトノウ - 冷静な状態で出したアイデアをまとめる

Phase 5: さいごに - 発表と相互フィードバック



会場には熱波師(モデレーター)が配置され、参加者にはTECHBIZオリジナルサウナハットを着用いただき、サウナの没入感を体感しながらワークショップを進行しました。最終的には各チームが考案した「採用トトノウプラン」を発表し、相互フィードバックを行いました。

開催結果

【参加状況】

- 参加者数:【33名】(申込数:【51名】)

【参加者の声】

- 参加者コメント1 ：人事部/採用広報「改めて考える項目が多く、採用について見直すことが出来た。」- 参加者コメント2 ：人事部/採用担当「サウナに惹かれて参加してみたが、グループワークで他社さんの状況を知ることができ有意義な情報交換もできた。」- 参加者コメント3 ：人事部/新卒採用担当「異なる業種、業界の担当者との交流を通じて、採用について解決のヒントを得られた。」今後の展開

HRBIZは今回のワークショップで得られた知見やネットワークを活かし、引き続き採用担当者同士の交流と知見共有の場を創造してまいります。人口減少社会における人材獲得競争が激化する中、企業の採用担当者が孤立せず、互いに学び合える環境づくりを通じて、日本企業全体の採用力向上に貢献してまいります。

「採用ウルトラキャンプ」について

ワンキャリアが初開催する本イベントは、"「採用」を開こう、そして超えよう。"をコンセプトに、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化することで、新たな気付きを促す機会を提供するイベントです。



人口減少社会に伴う働き手不足や売り手市場化、Z世代の労働に対する価値観の変化などにより、採用の難易度が年々高まる中で、マーケティングやファイナンス、IR、広報、社内文化醸成、育成などの専門家と共に採用の考え方や手法を捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツが多数用意されました。

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

提供サービス:

- 就活支援サービス「ワンキャリア」(学生版) https://www.onecareer.jp/- 新卒採用サービス「ワンキャリア」(企業版) https://service.onecareercloud.jp/- 転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」 https://plus.onecareer.jp/株式会社テックビズについて

テックビズは、「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめとした、フリーランスと企業のマッチングサービスを運営しています。専任コンサルタントによる、テクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングによって、継続稼働率約97%を実現しています。2021年より3年連続「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング」にランクインしています。

創業以来、「人生を豊かにする新たな働き方の創造」というパーパスのもと、フリーランスにはより主体的に働ける場と環境の提供を、企業には、人材不足やDX化といった変化の激しい社会における、持続的な成長の支援をすることで、人生を豊かにする新たな働き方の創造を目指しています。



HRBIZは500名超のプロ人事とのマッチングを通じて、企業の採用戦略から実行まで包括的な支援を提供するフリーランス人事向けエージェントサービスです。

