ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ËÃÏ°è¤Îµï¾ì½ê¡Öå«¿©Æ²¡×¤ò³«Àß - Ëè·îÂè2¡¦Âè4²ÐÍË³«ºÅ¡¢»Ò¤É¤âÌµÎÁ¡¦Âç¿Í300±ß¡¿16:30～¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ú´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¶¨»¿Êç½¸Ãæ¡Û
³°¤Ç½çÈÖ¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á
å«¿©Æ²¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤Î²»¤ä¹á¤ê¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤«¤Ê¡×¤ÈÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤È¸å¤í»Ñ¤Ë¡¢¤³¤Î¿©Æ²¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤»Ï¤á¤¿²¹¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤ÎÄ´Íý»Õ¤¬¤Ä¤¯¤ë²ÈÄíÅª¤ÊÎÁÍý¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
å«¿©Æ²¤È¤Ï
å«¿©Æ²¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤È¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è»ÖÌÐ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ°é±à¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Íå«Í§²ñ(https://www.honbu.hanyuukai.biz/)¤¬¡¢ÊÝ°é¤ä¿©°é¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÊÝ°é±à¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµë¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´Íý»Õ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄíÅª¤Ç²¹¤«¤¤¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Àß¤Î·Ð°Þ
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Íå«Í§²ñ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Ç4¤Ä¤ÎÊÝ°é±à¤È»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¦°÷¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢å«¿©Æ²¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊÝ°é´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ´Íý»Õ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡¦ÆÃÄ§
¼ÂºÝ¤ËÊÝ°é±à¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤â¤È¤ËÌîºÚ¤â¾®¤µ¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥â¥Á¥³¥Á¥¥ó(¤«¤é¤¢¤²ÊÛÅö)
¸½ºß¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤È¡Ö¥«¥ìー¡×¤ò¸ò¸ß¤Ë¼Â»Ü¡£
ÅöË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊÝ°é±à¤ÎÄ´Íý»Õ¤¬Ä´Íý¤òÃ´Åö¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿©¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°ÂÁ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¡£
»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤âÅ¹Æâ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï±Ç²è¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤ª¹¥¤¤ÊÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§Ëè·îÂè2¡¦Âè4²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ½µ²ÐÍËÆü¤Ë¿¶ÂØ¡Ë
¼¡²ó³«ºÅÆü¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡§16:30～¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è»ÖÌÐ2-52-7¡ÊPiliAlohaÆâ¡Ë
ÎÁ¶â¡§»Ò¤É¤âÌµÎÁ(¹â¹»À¸¤Þ¤Ç)¡¿Âç¿Í300±ß
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨»¿¤Î¤ª´ê¤¤
å«¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ºàÄó¶¡¡¦´óÉÕ¶â¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¹¤«¤¤¿©»ö¤È°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È
´óÉÕ¤ä¿©ÉÊ¡¢ÊªÉÊ¤Î´óÂ£¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¤äÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÊÝ°é¸¦µæ½ê(https://www.zenkokuhoikukenkyuuzyo.biz/)
³ô¼°²ñ¼ÒLopi(http://doshin-club.co.jp/)
º£¸å¤ÎÅ¸³«
å«¿©Æ²¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¦ÃÏ°èÊ¡»ã¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ä³«ºÅ¾ðÊó¤Ê¤É¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í å«Í§²ñ
å«¿©Æ²Ã´Åö¡§Ô¢°æ
MAIL¡§office@kizuna-info.com
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è»ÖÌÐ2-52-7¡ÊPiliAlohaÆâ¡Ë
SNS¡§https://www.instagram.com/pilialoha2024
¢¨±Ä¶È¤ä´«Í¶¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«ºÅÆü¤ÏInstagram¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò»²¾È