クリスマスシーズンを華やかに彩る特別なコレクション「ホリデーバービー」「ホリデーケン」「バービー アドベントカレンダー」10月より順次発売開始

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井恵三）は、華やかなドレスでホリデーシーズンを彩る「ホリデーバービー」5種に加え、同シリーズより日本国内では初めて登場する「ホリデーケン」4種、そしてクリスマスまで24日間毎日ドキドキ感を味わえる「バービー アドベントカレンダー」を、10月より順次発売をいたします。

【Point】

・ 1988年以来、毎年世界中で大人気の「ホリデーバービー」の最新版が登場！

・ バービーが、ゴールドとシルバーを基調にしたドレスでクリスマス仕様に華やかに

ラインナップ！5体それぞれ異なる見た目のドールで、自分のお気に入りのバービーが

見つけられる！

・ 今年初めて仲間入りする「ホリデーケン」は全4種類、それぞれ異なる見た目のドールが

登場！シックなタキシードをまとい、それぞれの個性が際立つヘアスタイルでホリデーを

彩る！

・ 自由な着せ替えや自分らしい表現が楽しめるドールやドレス、

小物が詰まった「アドベントカレンダー」でクリスマスまでの24日間を毎日ワクワクに！

【ホリデーバービー】

ホリデーシーズンを彩る「ホリデーバービー」が今年も登場します。今年は、異なるヘアスタイルと個性を持つ5体のドールがラインアップ。いずれもゴールドとシルバーを基調とした煌びやかなフルレングスのドレスをまとい、ホリデーシーズンにふさわしい華やかさを演出しています。ドレスには金糸や銀糸を織り込んだ繊細な模様が施され、光の角度によって豊かな表情を見せます。さらに、ゴールドのドロップイヤリングや飾り付きのミュールのアクセサリーが、洗練されたスタイルを完成させています。インテリアとして家に飾っても、プレゼントとしてもぴったりなプレミアムなドールです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：税抜7,700円（税込8,470円）

発売日 ：10月上旬より順次発売

※ドールにより販路や発売日が異なります。

対象年齢 ：6才以上

パッケージサイズ（cm）：W26.7×D7.6×H33.0

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【ホリデーケン】

「ホリデーバービー」とともに、今年初めて「ホリデーケン」が登場します。ホリデーシーズンにふさわしいゴールドのサテン素材を使用したスーツを身にまとい、ジャケット、シャツ、パンツ、靴、そして蝶ネクタイまでトータルコーディネートされた華やかなスタイルが魅力です。さらに、今回のホリデーケンはそれぞれ異なるヘアスタイルで展開。幅広いスタイルが揃い、個性や多様性を大切にしてきたバービーブランドならではの魅力を表現しています。「ホリデーバービー」とペアで飾ることで、より華やかなコレクションを楽しむことができます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：税抜7,700円（税込8,470円）

発売日 ：10月上旬より発売

対象年齢 ：6才以上

パッケージサイズ（cm）：W19.1×D7.6×H33.0

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

【バービー アドベントカレンダー】

ホリデーシーズンをさらに楽しくする「バービー アドベントカレンダー」が登場します。24日分のサプライズが詰まっており、毎日ひとつずつ扉を開けて少しずつ楽しむのはもちろん、全部まとめて開けてワクワクを一気に味わうこともできます。バービーが着ているピンクのボディスーツは、付属のスカートと合わせればトップスに早変わりし、黒いジャケットやシルバーのトップスを重ねれば、クールでスタイリッシュなコーディネートも楽しめます。さらに、サングラスやバッグ、靴といったアクセサリー類も充実しており、組み合わせ次第でバリエーション豊かな着せ替えを存分に楽しめる仕様です。セットにはペットの子犬も含まれており、遊び心をいっそう高めながら、着せ替えコーディネートの幅を豊かに広げます。バービーの魅力を自由に引き出せるホリデー仕様のコーディネートアイテムが、キラキラ素材とともにたっぷり詰まったアドベントカレンダーは、クリスマスのプレゼントにもぴったりです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：税抜5,000円（税込5,500円）

発売日 ：10月中旬より発売

対象年齢 ：6才以上

パッケージサイズ（cm）：W44.5×D5.4×H32.4

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

バービー（Barbie(TM)）について

2024年にデビュー65周年を迎えた、世界で最も有名なファッションドール「バービー」。その姿は時代を超えて人々に勇気を与え、さまざまな世代のファンに物語のインスピレーションを届けてきました。 バービーは、心の中にある子どものような純粋で明るい気持ちを呼び起こし、あらゆる年代の人々と深くつながり続けています。おもちゃ箱を飛び出して、今や私たちの心の中にしっかりと根づいている存在です。 「女の子の無限の可能性を引き出すドール」というアイデアから誕生したバービーは、単なるドールの枠を超え、人生をもっと自由に、もっと楽しく生きるためのムーブメントへと進化を遂げました。

マテル社について

マテル（Mattel）グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー（Barbie(R))のほか、ホットウィール（Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス（Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス（Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

