AVILEN、日本郵政株式会社にデータ分析研修を提供

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、日本郵政株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：根岸一行、以下「日本郵政」）において、全社的なデータリテラシー強化を目的とした「データ分析研修」を2024年度より提供しています。

本研修は総合職3年目社員を対象に必須研修として導入され、データドリブンな意思決定を支える人材基盤の構築に寄与しています。

◆背景

日本郵政グループでは、DX推進を加速させるため、幅広い社員にデータ分析の基礎を習得させ、社内共通言語としてデータリテラシーを定着させる必要がありました。

特に若手社員層のスキル底上げが急務であり、必須研修として「データ分析研修」実施に至りました。

◆実施内容

総合職3年目社員と受講希望者を対象（※1）に「データ分析研修」を以下の流れで実施しました。

- 事前アセスメントによるスキル測定- eラーニングによる基礎知識習得- 対面による1日研修でのデータ分析実践ワーク演習- 事後アセスメントとアンケートによる効果測定

これにより、研修を単なる一過性の学びに終わらせず、全社的なリテラシー強化につなげる仕組みを構築しました。

※1｜2025年度は経過措置として5年目社員も実施。

◆成果

- 事前・事後アセスメントの比較で平均15ポイント向上（100点満点中）- 低得点層のうち90％以上がスコアを改善し、その多くが中～高得点層に移行

特に、事前アセスメントで得点が低かった層の伸びが顕著で、研修がリテラシー底上げに寄与したことが確認されました。

◆AVILENの「データ活用研修」のご紹介

AVILENは、データドリブンな意思決定を支える人材育成を目的に、2023年より「データ活用研修」による支援を開始しました。

・基礎コース（全社員向け）

データ分析の重要性や基本的な統計知識を学び、Excelを用いたケース演習で実践的なスキルを習得



・応用コース（推進担当者向け）

データ活用プロジェクトの設計・実行プロセスを学び、課題解決手法を体系的に習得



・学習プロセス

スキル診断 → 動画講義 → ケース演習の流れで、知識定着と実務応用を支援



本研修は、IPAの「DXスキル標準」に準拠したカリキュラムで構成されており、企業ごとの課題や組織体制に合わせたカスタマイズが可能です。

◆今後の展望

AVILENは、AI・データ技術を活用した企業変革を支援する「ビルドアップパッケージ」の一環として、AIリテラシー教育から専門人材育成まで幅広いプログラムを提供しています。

今後も日本郵政をはじめとする様々な組織への研修支援を強化し、データドリブン経営の実現に貢献してまいります。

