体験ギフト・マーケットプレイス「anatae（あなたへ）」、全国宿泊カタログギフトシリーズの取り扱いを開始

ANATAE株式会社

ANATAE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：堀田 栄利康）は、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae（あなたへ）」において、過去最大規模の施設数を収録した「全国宿泊カタログギフト」シリーズを公開しました。全国47都道府県の名宿を網羅した大型カタログに加え、露天風呂・ペット同伴可・ゴルフコースやゲレンデに近接するホテルなど、テーマで選べる宿泊ギフトを多数追加し、ラインアップを拡充します。

■オンラインで贈る・受け取る・予約まで完結。シームレスな宿泊体験を実現

従来の宿泊カタログギフトでは、電話予約や書面でのやり取りなど煩雑な手続きが必要でした。今回の「全国宿泊カタログギフト」シリーズは、最大1,000施設という豊富な選択肢から、スマートフォンひとつで選択から予約まですべて完結します。

贈られた方は、露天風呂やペット同伴可など充実したテーマから宿を探し、ご自身の都合の良いタイミングで予約可能。さらに、気が変わった場合は別の体験への変更もできます。「贈る瞬間」から「旅を終えるまで」、すべてのプロセスでワクワクが続く、これまでにない宿泊ギフト体験を提供します。

■新発売・宿泊カタログギフト一覧 （すべてペアカタログ）

・全国プレミアム露天風呂が人気の旅館コレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_rotenburo_1000_premium

・ペット同伴可ホテルセレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_pet_400

・至福の朝食付ホテルセレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_breakfast_280

・全国プレミアムホテルコレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_premium_170

・リゾートホテルセレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_resort_500

・オーシャンビューステイセレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_oceanview_200

・USER’S CHOICE 高評価レビューホテルセレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_bestrated_500

・Romantic Stay ふたりの休日コレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_romantic_900

・全国サウナ宿

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_sauna_500

・露天風呂が人気の旅館コレクション

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_rotenburo_1000

・雪山アクティブステイ（ゲレンデ直結ホテル）

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_snow_40

・GOLF LOVER’S STAY コース近接ホテル

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_golf_40

・星降るリトリート 星空が綺麗なホテル

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_star_100

・異国情緒ステイ

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_oversea_220

・日本文化体験型ステイ

https://anatae.co.jp/products/nationwide_catalog_travel_japan_100

※本カタログギフトシリーズの掲載内容については、各宿及び弊社都合にて随時変更／取り消しとなる場合がございます

■ メッセージ

ANATAE株式会社

堀田 栄利康 代表取締役社長

「カタログギフトの価値は“選べる自由”にあります。ただし、自由は時に受け取った側の負担にもなりえます。だからこそ私たちは、露天風呂やペット同伴可、スポーツアクティビティ関連、リゾート、オーシャンビュー、高評価レビュー、星空や富士山の眺望、日本文化体験…とテーマやコンセプトを明確にし、最初の一歩を迷わせない「贈りやすく受け取って嬉しい」商品設計を心がけました。単に数を並べるのではなく、「そのテーマを贈る理由で語らう」ことを大切にしています。

ギフトは渡して終わりではありません。eギフトでのスムーズな受け渡しから、e予約の簡単さ、そして変更・アップグレードに対応する受け取った側の自由まで、ギフトのプロセス全体をデザインしました。今回のシリーズが、年末年始や記念日の会話を温め、贈った人と贈られた人の距離をもう一段近づけるきっかけになれば幸いです。」

■ 業務提携先募集中

anataeは、お客様に心から喜んでいただけるような上質な体験を共に創り出すパートナーを募集しています。ご興味をお持ちの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

■「anatae」について

「anatae」は、友人、知人、パートナー、家族、同僚、上司などお世話になった方や親しい人に気軽に「特別な時間」や「思い出」を贈る、体験ギフト・マーケットプレイスです。「anatae」には、レストラン・カフェ、宿泊、サウナ、スパ、エステ、映画鑑賞などのさまざまな「体験ギフト」が用意されています。SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトが贈れる「eギフト」や、オリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながらギフトが贈れる「ギフトBOX」の2種類から選べます。さらに、ギフトを受け取った方は、体験を自分の好みに合わせて変更・アップグレードも可能です。ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクし、記憶に残る最高の「体験」をお届けします。

■「ANATAE株式会社」について

ANATAE株式会社は、欧州体験ギフト業界の第一人者で、欧州の体験ギフト市場の70%以上を占めるSmartboxグループ創業者であるピエール・エドワール・ステリンの支援を受け2024年1月に堀田栄利康、欧陽景麟（アレクシス・オウヨウ）、リチャード・フィンガー、高尾信栄の4名によってスタートした体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」の運営会社です。同社は、欧州最大の体験ギフト・マーケットプレイス「Smartbox」にくわえ、米国のGiftory、中東のWondergiftsなどグループ総売上1,000億円以上の実績があるパートナーベンダーとのネットワークを活用し、ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクするような最高の「体験」を、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」を通して提供しています。

会社名：ANATAE株式会社

代表取締役社長：堀田 栄利康

本社所在地：東京都目黒区青葉台4-7-4

設立：2024年1月

URL：https://anatae.co.jp/

【本件に関するANATAEへのお問い合わせ先】

アレクシス・オウヨウ（alexis@anatae.co.jp）