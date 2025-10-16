ホテルマイステイズプレミア成田 成田特産「鉄砲漬け」や「うなぎ」を新感覚で！ご当地バーガー2種新登場





ホテルマイステイズプレミア成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一、以下当ホテル）では、１階のレストラン ガーデニアにて、千葉県や成田市の食材を贅沢に使用した新感覚のご当地バーガー「ビーフバーガー」と「うなぎバーガー」の販売を2025年10月より開始いたしました。



地元の味をシェフの感性で大胆にアレンジした、当ホテルでしか味わえない“千葉のごちそうバーガー”が誕生しました。

本メニューは、「千葉の魅力を地元の方だけでなく、海外から訪れる方にももっと知っていただきたい」という思いから開発されました。国際空港に近い立地を活かし、国内外のお客様に“千葉らしい味”と“成田らしさ”を楽しんでいただけるよう、食材の組み合わせや風味に徹底的にこだわって仕上げています。

国際線クルーも虜にする話題のバーガー：２種のこだわり

■ビーフバーガー：成田の地酒・老舗の味噌が香る和風リッチな一品

成田市特産の歯ごたえ豊かな「鉄砲漬け」を食感のアクセントに、千葉県産ピーナッツを使用した特製ピリ辛味噌ソースが絶妙に絡み合う、風味豊かな一品です。ソースには、佐倉市の老舗「ヤマニ味噌」の味噌を、300年以上の歴史を持つ成田の地酒「長命泉（ちょうめいせん）」で伸ばすという、こだわりの手法を採用。まろやかで奥行きのある味わいが、牛肉100％のジューシーなパティと、ふんわりとしたバンズの旨みを一層引き立てます。

■うなぎバーガー：“うなぎの町・成田”ならではの贅沢な和風バーガー

“うなぎの町・成田”ならではの贅沢な和風バーガーです。香ばしく焼き上げた「うなぎ」のかば焼きを、ふんわりとした江戸前厚焼き玉子とともにバンズでサンドしました。わさびマヨネーズの爽やかな辛みと香り高い山椒がアクセントとなり、「うなぎ」の旨みを引き立てる新感覚の味わいです。上品ながらも満足感のある仕上がりで、国内外のお客様に成田の食文化をお届けします。

現在、レストラン ガーデニアのアラカルトメニューとして販売中ですが、ホテル利用のエアラインクルー専用ラウンジでも提供しており、特に人気のメニューです。ラウンジでは、初めて食べる海外クルーに「鉄砲漬け」や「うなぎ」といった食材の説明をすると、その文化的な背景に興味を持たれ、オーダーにつながることも多く、話題を集めています。

ビーフバーガー・うなぎバーガー概要

場所：ホテルマイステイズプレミア成田 1F レストラン ガーデニア

期間：2025年10月1日（水）より通年販売

時間：11:00～22:30（ラストオーダー22:00）

料金：ビーフバーガー2,200円 / うなぎバーガー2,200円

※上記価格には消費税が含まれております。

レストラン ガーデニア





緑あふれる日本庭園を望む、明るく開放的な空間。地元の新鮮な食材をふんだんに使用し、素材本来の味わいを大切にしたお料理を提供しております。季節ごとの魅力を活かしたメニューの数々を、目にも美しいビュッフェスタイルや驚きに満ちたアラカルトにて、心ゆくまでご堪能ください。

ご予約・お問い合わせ：

TEL: 0476-33-1661（ホテル代表）

予約ウェブサイト： https://reserve.toretaasia.com/gardenia/#/

公式ウェブサイト： https://narita-alldaydining.com/

施設概要

【名称】ホテルマイステイズプレミア成田

【所在地】〒286-0131 千葉県成田市大山31

【アクセス】

・JR成田駅・京成成田駅より車で約10分（JR成田駅 東口4番バス停より無料シャトルバス運行中）

・成田空港より車で約10分（第一ターミナル16番バス停、第二ターミナル26番バス停より無料シャトルバス運行中）

・東関東自動車道 成田ICより約2分

【総客室数】711室

【館内施設】レストラン：ビュッフェレストラン・日本料理レストラン・BAR

【宴会場】17会場（33㎡～432㎡）

【その他施設】浴場・サウナ・屋内プール・スポーツジム・テニスコート・コインランドリー・コンビニエンスストア・リラクゼーションサロン

【館内設備】無料Wi-Fi、駐車場収容台数200台

【お問い合わせ】TEL: 0476-33-1661（代）

【公式ウェブサイト】 https://www.mspnarita.com/





【HOTEL MYSTAYS PREMIER（ホテルマイステイズプレミア）】

・ホテルマイステイズの上位ブランド。

・国内主要都市を中心にアクセスに便利な立地と「ホテルマイステイズ」のモダンコンフォートスタイルにロビーやラウンジ、オールディダイニングやフィットネス施設などロケーションに合わせた付帯施設を備えています。

・フロントスタッフによるコンシェルジュサービスをご利用いただけます。

＜ホテルマイステイズプレミア 所在地＞

北海道 (札幌) 東京 (大森、浜松町、赤坂) 千葉 (成田) 石川 (金沢) 大阪 (堂島)

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp