【後編】20代はこう選ぶ！飲食店選びの決め手と情報源を徹底分析（SEO会社ランクエスト調べ）
近年、飲食店の選び方は大きく変化しています。
口コミサイトや地図アプリ、SNSだけでなく、動画コンテンツや予約サービスなど、情報源は多様化し、店舗選びの基準や探し方はますます複雑になりました。
では、SNSや口コミを通じて外食情報に敏感な20代は、どんな情報を信頼し、どんな基準でお店を選んでいるのでしょうか？
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエストは、20代男女100名を対象にアンケートを実施しました。飲食店を探す際の情報源やサービスの利用傾向、来店の決め手、検索方法の特徴までを多角的に分析し、20代の外食行動を可視化しています。
本調査で得られた知見が、20代の外食シーンにおける意思決定の理解を深め、今後のマーケティング施策やSEO対策を含む情報発信のヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法は？
◆ まとめ：20代選択行動『即発見→即比較→体験で納得』三段階モデルとSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000331957/
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331958&id=bodyimage2】
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「食べログ」で63.6％（7人）でした。日常利用に加えて記念日や接待といった特別な場面でも選ばれており、口コミ件数の多さや店舗の網羅性が安心感につながっていると考えられます。
次いで「ホットペッパーグルメ」が36.4％（4人）で予約機能やクーポンが使える利便性が、フォーマルなシーンでも重視されている様子がうかがえます。
「ぐるなび」は18.2％（2人）で続き、大人数や宴会向けの検索性が役立っている可能性があります。
そのほか「Retty」「一休.comレストラン」「OZmall」がいずれも9.1％（1人）となっており、ニッチながらも実名制の信頼性や高級志向サイトの特徴が一定数に評価されていることが見て取れます。
一方で「ヒトサラ」や「その他」は0％（0人）で、20代にとっては特別なシーンでも利用機会が少ないことが明らかになりました。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331958&id=bodyimage3】
注5：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、来店を決める"決め手"として重視している事柄をより明確に把握できるようにしています。
