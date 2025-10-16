【プレスリリース担当者の約7割が悩む「メディア掲載率30%以下」の壁】打開策は「調査PR」、94.6%が「有効」と回答客観的データによる信頼性向上が、メディア露出獲得の鍵に

株式会社IDEATECH

ワンストップでリサーチマーケティングを実現する「リサピー(R)」（https://ideatech.jp/service/research-pr(https://ideatech.jp/service/research-pr)）を運営する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、プレスリリース配信サービスを利用している企業の広報・PR担当者111名を対象に、プレスリリースに関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜6割以上が「タイトルやリード文」の工夫をするも、73.9%が希望するメディア掲載率30%以下- 02｜94.6%が調査PRを「有効」と評価、メディア露出獲得の手法として高い関心- 03｜調査PRが有効な理由、第1位「客観的なデータで信頼性が高まる」

■調査概要

- 調査名称：プレスリリースに関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年10月14日～同年10月15日- 有効回答：お勤め先の広報・PR業務に携わっており、プレスリリースの発信の経験がある責任者・担当者111名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

■約3割が「1～2ヶ月に1回程度」の発信頻度を理想と回答

「Q1.あなたが考える、理想のプレスリリース発信頻度を教えてください。」（n=111）と質問したところ、「1～2ヶ月に1回程度」が30.7%、「月に1回程度」が21.6%、「月に2～3回程度」が15.3%という回答となりました。

Q1.あなたが考える、理想のプレスリリース発信頻度を教えてください。

・発信したいニュースがある時のみ（不定期）：8.1%

・2ヶ月に1回未満：12.6%

・1～2ヶ月に1回程度：30.7%

・月に1回程度：21.6%

・月に2～3回程度：15.3%

・毎週1回程度：7.2%

・毎週2回以上：3.6%

・わからない/答えられない：0.9%

■78.2%が理想の頻度でプレスリリースを発信「できている」と回答

Q1で「発信したいニュースがある時のみ（不定期）」、「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q2.現在、理想の頻度でプレスリリースを発信できていますか。」（n=101）と質問したところ、「できている」が78.2%、「できていない」が20.8%という回答となりました。

Q2.現在、理想の頻度でプレスリリースを発信できていますか。

・できている：78.2%

・できていない：20.8%

・わからない/答えられない：1.0%

■理想の頻度で発信できていない理由、「発信するネタが思いつかない」が66.7%で最多

Q2で「できていない」と回答した方に、「Q3.理想の頻度でプレスリリースを発信できていない理由を教えてください。（複数回答）」（n=21）と質問したところ、「発信するネタ（情報・トピックス）が思いつかないから」が66.7%、「プレスリリース作成に充てるリソースが不足しているから」が47.6%、「経営層や上長などの承認プロセスに時間・手間がかかるから」が47.6%という回答となりました。

Q3.理想の頻度でプレスリリースを発信できていない理由を教えてください。（複数回答）

・発信するネタ（情報・トピックス）が思いつかないから：66.7%

・プレスリリース作成に充てるリソースが不足しているから：47.6%

・経営層や上長などの承認プロセスに時間・手間がかかるから：47.6%

・プレスリリース発信に充てるリソースが不足しているから：42.9%

・効果測定が難しいことで、優先度を下げられているから：28.6%

・PR活動にかけられる予算が不足しているから：14.3%

・経営層や関係部署がPRの重要性を十分に理解していないから：9.5%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■この1年で発信したプレスリリースの内容、「技術・研究開発に関する発表」が55.9%で最多

「Q4.この1年でどのような内容のプレスリリースを発信しましたか。（複数回答）」（n=111）と質問したところ、「技術・研究開発に関する発表」が55.9%、「実績・成果に関する発表」が44.1%、「提携・協業に関する発表」が40.5%という回答となりました。

Q4.この1年でどのような内容のプレスリリースを発信しましたか。（複数回答）

・技術・研究開発に関する発表：55.9%

・実績・成果に関する発表：44.1%

・提携・協業に関する発表：40.5%

・製品・サービスに関する発表：36.0%

・IR・財務関連の発表：27.9%

・組織・人事に関する発表：27.0%

・企業文化・社内制度に関する発表：22.5%

・調査・データ活用に関する発表：18.0%

・CSR/SDGs・社会貢献活動に関する発表：17.1%

・その他：0.0%

・この一年でプレスリリースを発信していない：0.0%

■プレスリリースのネタ探しで最も苦労する点、「社内に情報があっても広報に共有されない」が29.8%で最多

Q1で「発信したいニュースがある時のみ（不定期）」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q5.プレスリリースの「ネタ」を見つけるにあたり、最も苦労する点を教えてください。」（n=101）と質問したところ、「社内に情報があっても、広報に共有されない・上がってこない」が29.8%、「発表できる新しい取り組みや話題がそもそも少ない」が19.8%、「主張の裏付けとなるデータや根拠が足りない」が17.8%という回答となりました。

Q5.プレスリリースの「ネタ」を見つけるにあたり、最も苦労する点を教えてください。

・社内に情報があっても、広報に共有されない：29.8%

・上がってこない：29.8%

・発表できる新しい取り組みや話題がそもそも少ない：19.8%

・主張の裏付けとなるデータや根拠が足りない：17.8%

・既存の出来事をニュースとして再構成するのが難しい：15.8%

・社内で「ニュース性がある」と判断されにくい：9.9%

・他社と比べて差別化できる要素が見つからない：5.9%

・季節やトレンドとの結びつけ方がわからない：1.0%

・その他：0.0%

・特に苦労することはない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■73.9%が、希望するメディア掲載率30%以下、「ほとんど掲載されない」も12.6%

「Q6.この1年で発信したプレスリリースが、希望するメディアに掲載された割合はどれくらいですか。」（n=111）と質問したところ、「一部掲載される（11～30%）」が61.3%、「半分程度掲載される（31～50%）」が19.8%、「ほとんど掲載されない（0～10%）」が12.6%という回答となりました。

Q6.この1年で発信したプレスリリースが、希望するメディアに掲載された割合はどれくらいですか。

・ほとんど掲載されない（0～10%）：12.6%

・一部掲載される（11～30%）：61.3%

・半分程度掲載される（31～50%）：19.8%

・多くが掲載される（51%以上）：6.3%

・わからない/答えられない：0.0%

■メディア掲載率を上げる工夫、「タイトルやリード文に5W1Hを明確に」が61.3%で最多

「Q7.プレスリリースのメディア掲載率を上げるために、特に意識している工夫を教えてください。（複数回答）」（n=111）と質問したところ、「タイトルやリード文に5W1Hを明確に書いている」が61.3%、「本文を小見出しや箇条書きで整理して読みやすくしている」が49.5%、「信頼性を高めるため、出典や専門的な根拠を明示している」が42.3%という回答となりました。

Q7.プレスリリースのメディア掲載率を上げるために、特に意識している工夫を教えてください。（複数回答）

・タイトルやリード文に5W1Hを明確に書いている：61.3%

・本文を小見出しや箇条書きで整理して読みやすくしている：49.5%

・信頼性を高めるため、出典や専門的な根拠を明示している：42.3%

・専門家や有識者のコメントを掲載している：28.8%

・独自調査などの一次情報を含めている：27.9%

・写真・図・動画などのビジュアル素材を充実させている：24.3%

・よくある質問（FAQ）を設け、補足説明を加えている：22.5%

・発信する曜日や時間帯など、配信タイミングを工夫している：11.7%

・その他：0.0%

・特に何もしていない：1.8%

■94.6%が、調査PRを「有効」と評価、メディア露出獲得の手法として高い関心

「Q8.「独自で調査を実施し、その結果をプレスリリースとして発信する（調査PR）」ことについて、メディア露出の獲得にどの程度有効だと考えますか。」（n=111）と質問したところ、「ある程度有効だと思う」が68.5%、「非常に有効だと思う」が26.1%という回答となりました。

Q8.「独自で調査を実施し、その結果をプレスリリースとして発信する（調査PR）」ことについて、メディア露出の獲得にどの程度有効だと考えますか。

・ある程度有効だと思う：68.5%

・非常に有効だと思う：26.1%

・あまり有効ではないと思う：3.6%

・まったく有効ではないと思う：1.8%

・わからない/答えられない：0.0%

■調査PRが有効な理由、第1位「客観的なデータで信頼性が高まる」（69.5%）

Q8で「非常に有効だと思う」「ある程度有効だと思う」と回答した方に、「Q9.調査PRが有効だと思う理由を、具体的に教えてください。（複数回答）」（n=105）と質問したところ、「客観的なデータを示すことで、リリース内容の信頼性が高まるから」が69.5%、「新しい切り口で話題をつくりやすいから」が46.7%、「自社の専門性や業界理解をアピールできるから」が42.9%という回答となりました。

Q9.調査PRが有効だと思う理由を、具体的に教えてください。（複数回答）

・客観的なデータを示すことで、リリース内容の信頼性が高まるから：69.5%

・新しい切り口で話題をつくりやすいから：46.7%

・自社の専門性や業界理解をアピールできるから：42.9%

・メディアが取り上げやすく、掲載につながりやすいから：31.4%

・調査データをもとに、コラム・ホワイトペーパーなど二次活用できるから：25.7%

・社内での情報共有や意思統一にも役立つから：22.9%

・他社との差別化がしやすいから：12.4%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■まとめ

今回は、プレスリリース配信サービスを利用している企業の広報・PR担当者111名を対象に、プレスリリースに関する実態調査を実施しました。

まず、73.9%がこの1年で発信したプレスリリースのメディア掲載率が30%以下であることが分かりました。プレスリリースのネタ探しで最も苦労する点としては、「社内に情報があっても、広報に共有されない・上がってこない」（29.8%）が最多となり、「主張の裏付けとなるデータや根拠が足りない」（17.8%）も上位にランクインしました。メディア掲載率を上げるための工夫としては、「タイトルやリード文に5W1Hを明確に書いている」（61.3%）が最も多く、「信頼性を高めるため、出典や専門的な根拠を明示している」（42.3%）、「独自調査などの一次情報を含めている」（27.9%）などが続きました。

また、94.6%が調査PR（独自調査の結果をプレスリリースとして発信すること）を「有効」と評価していることが明らかになりました。その理由としては、「客観的なデータを示すことで、リリース内容の信頼性が高まるから」（69.5%）が最も多く、「新しい切り口で話題をつくりやすいから」（46.7%）、「自社の専門性や業界理解をアピールできるから」（42.9%）が上位となりました。

今回の調査では、多くの企業がプレスリリースのメディア掲載率の低さやネタ不足に課題を抱えている一方で、調査PRに対する高い期待が明らかになりました。特に、客観的なデータによる信頼性向上や、新しい切り口での話題づくりが重視されており、企業の広報・PR活動において、リサーチデータを活用したコンテンツマーケティングの重要性が高まっていると言えるでしょう。

