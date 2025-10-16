それぞれの美の発見を十和田湖から発信！第39回十和田湖の四季写真コンテスト、作品募集は1月5日まで！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構第38回十和田湖の四季写真コンテスト環境大臣賞／夜明けの十和田湖ブルー／東海林 正（青森県青森市）第38回十和田湖の四季写真コンテスト国土交通大臣賞／紫色の朝／前田 俊彦（青森県青森市）

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（理事長：岩間惠美郎）は、「十和田湖周辺の四季折々を表す自然・観光」をテーマとして、「第39回十和田湖の四季写真コンテスト」を開催いたします。2025年1月以降に、十和田八幡平国立公園十和田八甲田地区内、または十和田湖に繋がる山間部で撮影されて、自然や観光としての魅力を表現した未発表の写真を募集しております。締め切りの2026年1月5日（月）までには、プロ・アマ問わず、1名につき10点までご応募いただけます。

今回の開催は引き続き、写真家の和田光弘氏及び小松ひとみ氏を審査員として迎えます。一般部門よりは入賞作計7点及び入選・佳作若干点を選出する予定で、賞金は最高2万円です。そのほか、ジュニア部門の審査も実施いたします。

当コンテストは秀逸な写真を通して、十和田湖周辺地域の優れた景観や行祭事などの魅力を広く周知し、観光誘致、自然保護意識の向上を図っております。2026年2月までに選出された全入賞作は表彰式後、十和田市内の公共施設にて展示させていただくほか、十和田湖周辺観光や一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）のPRなどに活用させていただきます。皆様それぞれの“美の発見”を、ぜひ十和田湖から世界へ発信いただければ幸いです。

ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ぜひご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

第39回十和田湖の四季写真コンテスト 開催概要

テーマ

十和田湖周辺の四季折々を表す自然・観光

応募締切

2026年1月5日（月）必着

作品規定

・2025年1月以降撮影で未発表のもの。

・十和田八幡平国立公園十和田八甲田地区内、または十和田湖に繋がる山間部（樹海ラインなど）での撮影であること。

・機材（銀塩カメラ、デジタルカメラなど）、色調補正の有無は問いません。ただし、フリー素材の合成はご遠慮ください。

応募対象

プロ・アマ問わず、1名につき10点までご応募可能

応募方法

作品のA4カラープリントの裏面に、必要事項が記載された応募票(https://drive.google.com/file/d/1qO9dX9F0HanT-KcotZ0OvIlJkw58OXrT/view?usp=sharing)を貼付して提出

送り先：

〒018-5501 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構「十和田湖の四季写真コンテスト」係

（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」内）

審査員

和田光弘

青森県十和田市を代表する写真家、元日本大学芸術学部写真学科講師、日本写真家協会会員、青森県美術展覧会写真部門審査委員

小松ひとみ

秋田県角館町出身の写真家。風景写真を中心に、北東北の自然や風土に目を向け幅広く撮影。

一般部門

環境大臣賞／国土交通大臣賞 各1名（賞金2万円）

青森県知事賞／秋田県知事賞／十和田市長賞／小坂町長賞 各1名（賞金1万円）

審査員賞 1名（賞金2万円）

入選 若干名（賞金5千円）

佳作 若干名

小学生・中学生・高校生部門

フォトグラファー賞 各部門1名（遊覧船無料チケット、ポストカード3枚セット）

※ご受賞者様全員に賞状及び地産品を進呈いたします。

入賞発表

2026年2月上旬までに、青森県・秋田県の新聞紙及び一般社団法人十和田奥入瀬観光機構のホームページ(https://www.towada.travel/)にて発表

表彰式

（予定）

2026年2月28日（土） 十和田ビジターセンター(https://www.env.go.jp/park/towada/guide/towadavc/index.html)にて

入賞作展示

（予定）

2026年2月28日（土）～4月12日（日） 十和田ビジターセンター(https://www.env.go.jp/park/towada/guide/towadavc/index.html)にて

2026年4月14日（火）～5月6日（水・祝） 十和田市内の公共施設にて（詳細未定）

主催

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

後援

環境省、国土交通省、青森県、秋田県、十和田市、小坂町、東奥日報社、デーリー東北新聞社、秋田魁新報社、一般社団法人十和田湖国立公園協会、一般財団法人自然公園財団十和田支部

協賛

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社、上北農産加工株式会社

お問合せ

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

担当：汪（おう）、磯（いそ）

電話：0176-75-1531

E-mail：press@towada.travel