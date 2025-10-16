国内唯一のフルオーダーメイド補整ランジェリーがBWJ大阪に初出展― プロフィッターによる無料カウンセリング＆試着体験も開催 ―

株式会社ビーアイシーコーポレーション

(株)ビーアイシーコーポレーション（岡山県、HP:https://rindalee.co.jp/）は、2025年10月20日(月)～22日(水)に開催される「ビューティーワールドジャパン大阪」に初出展いたします。

国内唯一のフルオーダーメイド補整ランジェリーを披露。会場では試着体験やオーダー専用のプロフィッターによる無料カウンセリングを実施し、多くの女性に“快適さと美しさを両立する下着”をお届けします。

女性が感じる3つのメリット

1. ストレスフリーな着け心地

カップやアンダーはもちろん、その他ワイヤーやストラップ、身幅、丈など細部に渡りミリ単位で身体に合わせるフィッティング技術と、パターン設計。

それにより、かつて無いほどの快適な着用感を追求しました。

2. 補整力と美しさを両立

繊細なレースを美しく仕立てながら、バストとボディラインをしっかりサポート。

機能性とデザイン性を兼ね備えた設計で、年齢を問わず個々の美しさを引き出します。

3. デザインもオーダーメイド

国産高級レース約50種と、約20色の生地をお好みで掛け合わせ、オリジナルのデザイン配色でブラやガードルなど全てのアイテムを作製可能。

自分好みのデザインを選ぶ時間も楽しんでいただけます。

会場限定の特典

中島 絹代プロフィール

- 試着体験コーナー：オーダーメイドブラの着け心地をその場で体感- 無料カウンセリング：専門フィッター・中島絹代による身体に合うブラのカウンセリング- 来場者限定プレゼント：試着・カウンセリング体験者には限定ノベルティをご用意

20年以上の下着業界経験を持つ専門フィッター。大手女性下着会社で9年間販売員・店長を務め、ブラジャーや補整下着、女性の身体と下着の関係性を徹底的に学んだ経験を活かし、エステサロンをオープンし、セルフケアやボディライン改善に注力。全国でフィッティング指導やセミナーを行うなど、オーダーメイド下着の普及に尽力。

10代から80代まで、幅広い世代のバストに対応し続けてきたフィッティングのスペシャリスト。

【メディア実績】

Netflix オリジナルドラマ『UNDERWEAR』 のフィッティング所作指導を担当

フジテレビ特番 『オンナの出口調査』

著者『皮下脂肪コントロール』（ワニブックス）

出展情報

名称：ビューティーワールドジャパン大阪

会期：2025年10月20日（月）～22日（水） 10:00～18:00（最終日16：30まで）

会場：インテックス大阪

出展ブース：6B J003 フェムモア

導入を検討する事業者の皆様へ

当社のオーダーメイドランジェリーは、サロンオーナーや美容関連企業など女性向けサービスの付加価値商材、小売店での新規取扱商品としてもご活用いただけます。

小ロット仕入れが可能で、導入ハードルを下げながら高品質な商品を提供できます。

会社概要

詳細を見る :https://rindalee.co.jp/partnership

会社名：(株)ビーアイシーコーポレーション

所在地：〒710-0803 岡山県倉敷市中島1169-6

事業内容：オーダーメイドランジェリーの製造・販売

公式HP：https://rindalee.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

(株)ビーアイシーコーポレーション

担当：福島

TEL：086-465-5277

FAX：086-466-0833

MAIL：info@rindalee.co.jp

注記

※本リリース内における「国内唯一のフルオーダーメイド補整ランジェリー」は、当社による独自調査（2025年9月時点）によるものです。

カップサイズ・アンダーサイズ・身幅・丈など、すべての要素をミリ単位でフルオーダーでき、更には左右差にも対応する補整ランジェリーを提供する国内企業は確認されませんでした。



調査主体：株式会社ビーアイシーコーポレーション

調査年月：2025年9月

調査範囲：

国内で「補整下着」「オーダーメイド下着」「ランジェリーブランド」「ボディメイクインナー」「バストケア下着」等のキーワードで検索

主要メーカー（ワコール、トリンプ、ピーチ・ジョン、Chut! INTIMATES、Ravijour、BRADELIS New York Japan、など）を調査対象に含む各ブランドの公式情報・販売形態・オーダー範囲を確認

調査結果：

サイズオーダー（例：アンダー・カップ選択制）は存在するが、補整設計・パターン・裁断を個別に行う「フルオーダー」製品は確認できず

国内で「補整＋フルオーダー」を明確にうたう企業は該当なし