10月20日(月)～interfm スペシャルウィーク！甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）、DJ KOO、スガシカオ、SUPER BEAVERら話題のアーティストがゲスト・コメントで続々登場！

10/20（月）～10/26（日）までのinterfmは、豪華なゲストが続々登場！

各番組、スペシャルな企画もご用意しています。

さらにこの10月から、たくさんの新番組もスタート！

佐々木美玲、潮紗理菜、今井文也、人気TikTokerのこがちゃんちゃんなど…新たなDJsが加わりました！ラジオで、radikoで、ぜひお楽しみください！

【各番組のスペシャル企画・ゲスト】

月曜日～

『Beyond K-point(https://www.interfm.co.jp/kp)』 (月曜5:10-6:00)

10/20(月) ゲスト：田内学（元ゴールドマンサックス、お金の向こう研究所代表）

『THE GUY PERRYMAN MIX(https://www.interfm.co.jp/gpm/)』（月曜-金曜6:00-6:52）

『THE GUY PERRYMAN SHOW(https://www.interfm.co.jp/gps/)』（月曜-木曜7:00-8:50）

特集：映画の世界にフォーカス！

世界で愛される映画作品を彩ってきた名曲や、印象的なサウンドトラックをたっぷりと。

プレゼント：映画GIFT（カードタイプ） 2,000円分×5名さま

『interfm FUTURE ICONS supported by Fanicon(https://www.interfm.co.jp/futureicons)』 (月曜24:00-24:30)

10/20(月) ゲスト：岡宗秀吾（テレビディレクター）

『塩沼亮潤 大阿闍梨のstep by step(https://www.interfm.co.jp/stepbystep)』（火曜20:00-20:30）

10/21(火) ゲスト：スガシカオ

『SING LIKE TALKING 佐藤竹善のアンダンテ(https://audee.jp/program/show/48125)』（火曜 20:30-21:00）

10/21(火) ゲスト：馬場俊英

『伊織もえの電脳ラジオ(https://www.interfm.co.jp/moechu)』（火曜 22:00-23:00）

10/21(火) ゲスト：関根ささら ※10/5に実施した公開収録の模様をOA

『船ケ山哲 猫のラジオ(https://www.interfm.co.jp/nekonoradio)』 (木曜18:40-18:55)

10/23(木) ゲスト：小野真弓（俳優、タレント）

『side by side(https://www.interfm.co.jp/sbs)』 （木曜 19:00-20:55）

10/23(木) ゲスト：ELSEE（AKARI/HINA）

コメントゲスト：Chilli Beans. / SUPER BEAVER

『永野とミッキーのLIVE BUZZ -ライブバズ-(https://audee.jp/program/show/100000466)』（金曜15:00-16:00）

10/24(金) ゲスト：DJ KOO / 特集：洋楽パーティチューン

『The Dave Fromm Show(https://www.interfm.co.jp/dfs/)』 (金曜16:00-18:00）

10/24(金) 特集：秋の行楽シーズン、ドライブで聴きたいドライブソングを大募集

プレゼント：ジョン＆ヨーコＴシャツ×2名さま

『SONIC RADIO(https://www.interfm.co.jp/sonic)』（金曜18:00-19:00）

10/24(金) ゲスト：BRIGHT EYES

『RADIO. RADIO. With George Williams(https://www.interfm.co.jp/radioradio)』 (金曜19:00-20:55)

10/24(金) ゲスト：甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）

『Green Jacket(https://www.interfm.co.jp/green)』 (土曜5:00-9:00)

10/25(土) 逆電リクエスト実施！放送をリアルタイムで聞いているあなたにAmazonギフトカードをプレゼント！

プレゼント：Amazonギフトカード5,000円分×3名さま

『野菜をMOTTO presents スープのじかん。(https://www.interfm.co.jp/soup)』（土曜9:30-10:00）

10/25(土) ゲスト：黒崎煌代(俳優)

『RADIO DISCO(https://www.interfm.co.jp/disco/)』 (土曜15:00-17:40)

10/25(土) ゲスト：おかゆ

プレゼント：お米券（5kg）×1名さま

『Lazy Sunday(https://www.interfm.co.jp/lazy)』 (日曜11:00-15:00)

10/26(日) ゲスト：Roni Kaspi / 特集：Bruce Springsteen

『SUNDAY FINISHING LINE(https://www.interfm.co.jp/sfl)』 (日曜16:00-17:55)

10/26(日) 特集：スポーツの秋！心も体も動かしたくなる洋楽リクエストを大募集！

プレゼント：Amazonギフトカード5,000円分×3名さま

『LIFE LABEL・Dolive presents 異彩放談 -UNCOMMON DIALOGUE-(https://isai-hodan.jp/)』（日曜20:00-20:30）

10/26(日) ゲスト：石上純也(建築家)

(C)CHIKASHI SUZUKI

