あなたの“未来の旅”が動き出す？新規会員限定「選べる往復空旅ガチャ」開催！

株式会社KabuK Style（本社：東京都中央区、代表取締役：砂田憲治、以下「KabuK Style」）が提供するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、2025年10月16日（木）より、新規会員限定キャンペーン「選べる往復空旅ガチャ」を開催します。このキャンペーンでは、新規会員登録者を対象に、15%の確率で「国内往復航空券の予約権利」が当たる空旅ガチャを実施。行き先は当選後に選べる仕組みとなっており、“今この瞬間に行きたい場所”を自由に選択できます。旅の計画を立てる前に「旅があなたを選ぶ」。そんな衝動的な旅の楽しさを、HafHならではのかたちでお届けします。

◼︎キャンペーン概要

新規会員登録者限定で挑戦できる特別ガチャです。タップひとつで15％の確率で国内往復航空券（引換券）が当たります。さらに今回は、当選後に行き先も選択ができるため、当選後に表示される候補地リストを参考に、選ぶことも可能です。計画通りの旅だけではなく、HafHでしか味わえない、風まかせな旅の始まりを体験をご提供します。

<ガチャ概要>

当選確率：15％（国内往復航空券の予約権利）

ハズレの場合：「ニアピン賞」で最大10コインをプレゼント

出発空港：全国21か所の主要空港から選択可能

行き先：当選後、対象リストから自由に選ぶことが可能



<期間>

新規会員登録期間：2025年10月16日（木）16:00～10月31日（金）23:59

ガチャ利用可能期間：2025年10月16日（木）16:00～11月30日（日）23:59

※期間中に新規登録し、30日以内にキャンペーン対象コインパックを購入するとガチャチケットを獲得可能。

獲得方法１.：新規会員登録で獲得

つみたて200コイン以上で、2025年10月16日（木）16:00～10月31日（金）23:59の間に新規会員登録をすると、選べる往復空旅ガチャチケットが1枚獲得できます。

獲得方法２.：ウェルカムコインパック購入

新規月額会員登録後30日限定で購入いただける、ウェルカムコインパックを購入ごとに1枚獲得できます。

獲得方法３.：キャンペーンコインパック購入

新規月額会員登録後30日限定で購入いただける、キャンペーンコインパックを購入ごとに1枚獲得できます。キャンペーンコインパックでは、通常300コインが10,500円のところ、期間限定で9,980円でご購入いただけます。

※2025年9月16日（火）0:00～2025年10月16日（木）15:59に新規月額会員登録いただいた方も、登録日から30日以内にキャンペーンコインパックまたはウェルカムコインパックを購入した場合、ガチャチケットを獲得いただけます。

<当選後のフローについて>

当選者には、サービス内通知およびメールで「リクエスト申請フォーム」が届きます。搭乗希望日・時間帯・目的地を入力すると、運営側で航空券を手配。2～10日以内（土日・祝除く）に結果をお知らせします。詳しくは、下記のサービスサイトをご覧ください。

申請可能搭乗期間：2025年12月15日（月）～2026年9月30日（水）

利用航空会社：未定（便・会社の指定不可）

除外日：年末年始、GW、夏季繁忙期など一部期間を除く

詳しくは、下記サービスページよりご覧ください。

詳細はこちら :https://www.hafh.com/topics/24977

◼︎株式会社KabuK Style



「HafH（ハフ：Home away from Home）」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる “つみたて旅行サービス”です。 2025年3月末時点で、国内外130カ国、1,900都市以上、10,000施設（ラグジュアリーホテルから旅館、ゲストハウスまで）の利用が可能です。https://www.hafh.com



<会社概要>

社名：株式会社 KabuK Style

代表：代表取締役 砂田憲治

創業：2019年1月8日（設立 2018年2月5日）2019年4月1日 サービス開始

事業内容：つみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」の運営、旅行業

旅行業登録番号：観光庁長官登録旅行業 第2144号（第1種旅行業）

所属：一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会（IATA）公認代理店