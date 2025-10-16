星ひとみさん監修！公式占いサービス『星ひとみ占いPREMIUM』を本日スタート

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、人気占い師・星ひとみさんが監修を務める新たな公式占いサービス「星ひとみ占いPREMIUM（https://hoshihitomi-uranai.com/）」を本日リリースいたしました。

本サービスでは、これまで多くの方に親しまれてきた「天星術」に加え、「手相」「スターカード」「姓名判断」など、星ひとみさんの知見を盛り込み、さまざまな鑑定を通じて、より多角的かつ丁寧で深みのある占い結果をお届けします。

「突然ですが占ってもいいですか？（フジテレビ系）」をはじめ、さまざまなメディアでおなじみの星ひとみさんが、より多くの方に寄り添うために監修した、オリジナルの占いサービスです。

■「星ひとみ占いPREMIUM」の特徴

テレビ番組や書籍、YouTubeなど、さまざまなメディアで活躍する占い師・星ひとみさんが監修する「星ひとみ占いPREMIUM」では、オリジナル占術「天星術」と「手相」「スターカード」「姓名判断」をもとに占います。基本性格や運気の流れ、気になる相手との相性、日々の過ごし方に役立つアドバイスのほか、恋愛・仕事・金運などのお悩み別鑑定をお楽しみいただけます。さまざまな角度から自分自身を知ることで、人生と丁寧に向き合えるサービスです。

手相占い

手のひらに刻まれた線を読み解くことで、過去・現在・未来の流れを明らかにします。手のひらに表れるサインを丁寧に鑑定し、人生の指針を見出していきます。

スターカード

天星術を基盤としたオリジナルカードを用い、選んだカードからその人が持つ才能や運命を導き出します。星ひとみさん独自の視点から、カードが映し出す個性や未来を解き明かします。

天星術

生年月日から性格や宿命、そして運命の流れを紐解く星ひとみさん独自の占術です。人生の流れを大きく捉え、今後の歩みをナビゲートします。

姓名判断

名前の画数を基に、その人の本質や性格を読み解きます。あわせて、気になる相手との相性についても詳しく鑑定できるメニューです。

月のリズム

運気の流れをグラフで表し、大切なタイミングを把握することができます。また毎月の運勢の特徴やポイントを知ることができます。

今日の運勢

今日、あなたにどんな運気が巡ってくるのか、また、どんなことに気をつけると良いのかを具体的にお伝えします。ちょっとした行動や意識の持ち方次第で“運気が変わる”体験が訪れること間違いなし。毎朝のルーティンに取り入れて、日々のヒントとしてご活用ください。

あなたの本質

天星術と姓名判断により、性格・人間関係・恋愛傾向など、あなたの根幹に迫る本質を丁寧に読み解きます。

ふたりの運命相性

基本相性だけでなく、恋愛・結婚・仕事など、多面的にふたりの関係性を占うことができます。

特別鑑定

転機・使命・今すべきことなど、人生の節目や恋愛の悩みに対応したプレミアムな鑑定を多数ご用意しています。（※特別鑑定は別途料金が発生いたします。）

■毎月3名様に抽選で当たる「星ひとみの個人鑑定」

会員の皆さまから寄せられたお悩みに、星ひとみさんが直接お答えする“個人鑑定”を毎月実施予定です。恋愛・結婚・仕事・人間関係など、日常のさまざまなお悩みに対し、占いを通して丁寧にアドバイスいたします。

抽選で3名様（予定）が選ばれ、特別なメッセージが届きます。鑑定内容は後日サイト内でもご紹介いたします。

※当選人数や日程、内容等は予告なく変更する可能性がございます。

※ご応募いただくためには、Googleアカウントでのログインが必要となります。あらかじめご了承ください。

■リリース記念キャンペーン概要

「星ひとみ占いPREMIUM」のリリースを記念して、新規入会者さまを対象とした特別なキャンペーンを実施いたします。初月の利用料金が実質無料になる、お得なキャンペーンですので、ぜひこの機会に「星ひとみ占いPREMIUM」をお試しください。

内容：実質初月無料キャンペーン

期間：2025年10月16日（木）～2025年11月30日（日）

特典：抽選で100名様に、Amazonギフトカード550円分を進呈

条件：応募時および当選発表時に月額会員であること

※当選者の方には、2026年1月中旬にメールにて通知いたします。

■サービス概要

タイトル：星ひとみ占いPREMIUM

配信開始日：2025年10月16日（木）

URL：https://hoshihitomi-uranai.com/

料金：月額550円（税込） ※一部有料コンテンツあり

※ご利用には「marouge」への無料会員登録が必要です。

■鑑定歴20年以上を誇る占い師、星ひとみとは？

天星術占い師。鑑定歴20年以上。中国古来より伝わる東洋占星術をもとに、統計学や人間科学、心理学など様々な要素を取り入れ作り上げたオリジナル運勢鑑定法「天星術」の開祖としてこれまで3万人以上を鑑定。芸能界や政財界に多くのファンをもち、数々の有名芸能人の子供の名付けを任される。毎週日曜深夜に放送の「突然ですが占ってもいいですか？（フジテレビ系）」にも出演中。

■対応端末

【PC】

Windows：Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox（各最新版）

macOS：Safari / Google Chrome / Firefox（各最新版）

【スマートフォン】

iPhone：Safari（最新版）

Android：Google Chrome（最新版）

■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/(https://cam-inc.co.jp/)

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

資本金 1億100万円（2019年3月25日現在）

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 136名（2025年4月1日現在）

事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業

※ 画面は全てイメージです。

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標です。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CAM コーポレート・リレーション室

E-Mail：pr@cam-inc.co.jp