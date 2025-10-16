JR辻堂駅直結のテラスモール湘南が、11月11日で開業14周年！180店舗以上で日頃の感謝を込めた14周年記念キャンペーン開催！

住商アーバン開発株式会社

テラスモール湘南（神奈川県藤沢市／運営：住商アーバン開発株式会社）は、2011年11月11日に誕生し、今年で開業14周年を迎えます。日頃の感謝を込めテラスモール湘南の約280店舗中約180 店舗が参加する14周年記念キャンペーンを2025年11月1日（土）から11月11日（火）の11日間限定で実施します。

また、11月1日（土）～3日（月・祝）、11月8日（土）、9日（日）の5日間限定で、14周年限定デザインのフレームで撮影できるプリントシール機も期間限定で登場。さらに、お得なポイントアップキャンペーンも開催いたします。

【開業14周年記念１.】

レストラン・惣菜などのグルメから、ファッション・ライフスタイル雑貨まで限定商品が続々。

14周年の感謝の気持ちを込めた、各店からの商品が勢ぞろい。

11月1日（土）～11日（火）の期間中、この期間にしか出会えない限定メニューやハッピーバッグなどの限定商品の他、お得な限定価格販売やノベルティプレゼントなど、様々なキャンペーンを展開いたします。

・14周年記念キャンペーン特設サイト：https://shonan.terracemall.com/2025birthday/ （10月23日公開）

・開催期間：2025年11月1日（土）～11月11日（火）

※各キャンペーンは店舗ごとに開催期間が異なる場合がございます。

＜レストラン・カフェ・潮風キッチン・湘南マルシェ＞イータリー（湘南ヴィレッジ 1F・2F）

14周年限定メニュー「ピッツァ・ブッラータ・ドゥエ・グスティ」

圧倒的人気を誇るブッラータのピッツァをフレッシュトマトと

トリュフのハーフ＆ハーフにアレンジ。

1皿 3,780円（税込） ※11月1日（土）～なくなり次第終了

西安餃子（4Fレストラン）

14周年限定メニュー「ドッカンひとくち餃子」

ひとくち餃子が30個入った14周年を記念した特別メニュー

1皿 １,400円（税込）

※11月1日（土）～なくなり次第終了

SHONAN Grill Style（3F潮風キッチン）

14周年限定メニュー「霜降りリブロース１枚 すき焼きプレート」

国産黒毛和牛の霜降りリブロース１枚使用した贅沢な一皿を、

この機会にぜひ。

1食 １,980円（税込）

※11月1日（土）～11日（火）、各日10食限定

梅蘭（3F潮風キッチン）

14周年特別価格「フカヒレ梅蘭やきそば」

14周年を記念して約55%OFFの特別価格でご提供、

通常3,300円を → 1人前1,480円（税込）

KUGENUMA SHIMIZU（3F潮風キッチン）

14周年限定メニュー

「ハッピーアニバーサリースペシャルモンブランパフェ」

季節限定から定番商品になった人気パフェ。かわいらしい

くまもなかを添えた特別メニューです。

1個 800円（税込）

Ron Herman cafe（湘南ヴィレッジ 1F・2F）

14周年限定復刻メニュー「しらすと大葉のパスタ」

しらすと大葉をたっぷり使用。

仕上げにゆずの香りを添えた特別なオイルパスタ。

1皿 1,700円（税込） ※11月1日（土）～30（日）

TOASTY’S （2Fカフェ）

14周年限定復刻メニュー「バナナブリュレフレンチトースト」

キャラメリゼしたバナナとチョコソースを合わせた

フレンチトーストが期間限定で復活。

1皿（2枚） 1,430円（税込）～

りんごとバター（1F 湘南マルシェ）※10月3日(金) NEW SHOP

2,000円（税込）以上お買い上げのお客様に

焼き菓子2個プレゼント

※11月1日（土）～11日（火）

各日先着15名様／なくなり次第終了

＜ファッション・ファション雑貨・ライフスタイル雑貨＞ニューバランス（2F）

アパレル2点以上お買い上げでトラベル圧縮バックをプレゼント

※30個限定

YANUK（１F）

10,000円（税込）以上お買い上げでノベルティをプレゼント

※数量限定

KEEN GARAGE（1F）

アウトドアシューズお買い上げでオリジナルノベルティを

プレゼント

※20個限定

Clarks（2F）

シューズをお買い上げでクラークス特製ウェルトブラシを

プレゼント

※100個限定

Jouete（2F）

13,200円（税込）以上お買い上げで、

自社会員様にオリジナルギフトをプレゼント

※20個限定

BIRTHDAY BAR（1F）

3,300円（税込）以上のお買い上げでTHANK YOU COFFEE

432円（税込）相当をプレゼント

※50個限定

中川政七商店（1F）

5,500円（税込）以上のお買い上げで

自社会員様にふきんをプレゼント

※100個限定

生活の木（3F）

4,500円（税込）以上のお買い上げでオレンジ精油（3ml）を

プレゼント

※11月3日（月・祝）まで

※各日20個限定

john masters organics Select（2F）

11,000円（税込）以上お買い上げで、

ノベルティプレゼント

※30個限定

※掲載内容が変更となる可能性がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。

【開業14周年記念２.】

オリジナルフレームで写真が撮れる「Anniversary PHOTO BOOTH」が登場！

14周年を記念して、「Anniversary PHOTO BOOTH」が登場。周年だけのオリジナルフレームで撮影ができるプリントシール機を期間限定で設置いたします。日頃のお買い物ももちろん、ご家族やご友人とのお出かけに合わせて、一緒に14周年をお祝いしませんか。

【概要】

開 催 日 ： 2025年11月1日（土）～3日（月・祝）、11月8日（土）、9日（日）

場 所：テラスモール湘南 3F 潮風キッチン（フードコート）前

時 間：11:00～17:00

参加方法： 無料

【開業14周年記念３.】

お得にお買い物ができる「ポイントアップキャンペーン」を同時開催！

開業14周年を記念して11月1日（土）から11月11日（火）までポイントアップキャンペーンを開催します。期間中、テラスモール湘南の対象店舗でお買い物をすると、テラスモール湘南クレジットカード会員はクレジット決済利用でポイント7倍、テラスモール湘南アプリ会員はポイント4倍となるキャンペーンです。テラスモール湘南でのお買い物を、ぜひこの機会にお得にお楽しみください。

※ポイントアップはテラスモール湘南ポイント対象店舗、対象商品に限ります。

※一部店舗では、1～2ヶ月後の付与となる場合がございます。また一部ポイント対象外の店舗がございます。

※クレジットカードはお申込みからカードのお届けまでに2～3週間いただく可能性がございますので、

本キャンペーンをご利用の場合は、お早めにお申し込みください。

「JOURNAL STANDARD」「JOURNAL STANDARD relume」が揃うのは神奈川初！

10月～11月のRENEWAL &NEW SHOP OPEN情報

●10月31日（金）NEW OPEN 「JOURNAL STANDARD」 （2F）

ジャーナル スタンダードオリジナルと、国内外から厳選したベーシックでスタンダードなアイテム

に旬のブランドをミックスした独自のセレクト、カテゴリーにとらわれないグローバルなアイテム・

情報をご提案いたします。

●10月31日（金） RENEWAL OPEN 「JOURNAL STANDARD relume」（2F）

背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションブランド。カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを、メンズ・レディース・ユニセックスと、豊富にラインナップしております。

●10月31日（金）RENEWAL OPEN 「J.S. PANCAKE CAFE」 （2F）

国産素材にこだわったふんわりもちもち食感のバターミルクパンケーキをメインに、

スイーツからお食事系までさまざまなパンケーキを用意。バリエーション豊かなオールタイムメニューで心地よい時間をお楽しみいただけます。

●11月6日（木） NEW OPEN 「WithGreen」（湘南ヴィレッジ1F）

一杯で満足できる、主食となるサラダをご提供する「サラダ専門店」。創業から国産野菜使用に

こだわり、サラダを通して四季折々の野菜の魅力を広めています。野菜本来の美味しさを感じられる

サラダボウルをぜひご堪能ください。

■「テラスモール湘南」施設概要

2011年11月に開業した「テラスモール湘南」は、辻堂駅北口エリアのまちづくりの中心施設として開発され、湘南地区の新たな拠点として、街と共に成長してきました。天井が高くゆったりとした買い物スペースと、気持ちのいい風を感じることのできるテラス。そこにいるだけで湘南らしさを感じることのできる、湘南エリア最大級のショッピングセンターです。

2024年には、新規店舗やリニューアル店舗(合計約50店舗)のオープン、フードコートやテラスなどの改装を実施しました。豊かで落ち着いた上質な湘南ライフの実現のため、地域の方々と一緒に湘南地域のサステナビリティを高めることを重視し、地域に根ざした取り組みを実施します。

＜アクセス＞

JR辻堂駅北口直結（横浜から約25分、小田原から約29分 ※日中平常時、東海道本線利用）

住所：〒251-0041神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3－1

■住商アーバン開発のサステナビリティについて

●サステナビリティ スローガン：「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。「この街を」また来たくなる空間にするために「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。

●サステナビリティ コンセプト：「地域と紡ぐ５つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取り組みを推進しています。

その他の具体的な活動事例については、下記ウェブサイトをご確認ください。

https://sumisho-ud.com/sustainability/