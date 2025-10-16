【開催報告】XLSTAT官能評価ハンズオンセミナー

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開しているユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、「XLSTATによる官能評価ハンズオンセミナー」を2025年10月7日（火）に開催いたしました。当日は食品・香粧品メーカーなどから多くの方にご参加いただき、高い満足度を得ることができました。

本セミナーは、長年にわたり飲料メーカーにて機器分析および官能評価・解析に従事してこられた小田井氏を講師に迎え、実務経験に基づく分析の視点や、現場で直面しやすい課題への対処方法など、実践的な内容を交えた講義が行われました。5月に開催した「官能評価の基礎とXLSTATを用いたデータ解析」セミナーの参加者から、「実際に操作しながら学べる機会がほしい」というご要望を受けて企画したもので、官能評価分野で利用頻度の高いCATAやペナルティ分析について、基本原理からデータ収集、XLSTATを用いた解析手順と結果の解釈までを詳しく解説いたしました。

参加者からは、「実際に操作しながら学べたのが良かった」「セミナー用のデモ版で復習できるのがありがたい」といった声が寄せられ、操作形式のセミナーとして高い評価をいただきました。CATA分析に関しては、「表やグラフの見方が理解できた」「ペナルティ分析まで一連の流れで実行できる点が非常に良い」との意見も多く、XLSTATの特長を生かした実務的な分析手法の理解促進につながりました。

終盤には、ユサコよりXLSTAT新機能の紹介も行い、特にAI支援機能について「説明がわかりやすく、今後の活用が楽しみ」という反応をいただきました。また、「操作で困った際のサポート対応が迅速で助かっている」「ユサコへの信頼感がある」とのコメントも寄せられ、ユーザーと直接交流する場の重要性を再認識する機会となりました。

今後は、官能評価分野にとどまらず、アンケートからニーズが高まった基礎統計や機械学習など、新たなテーマの拡充も検討してまいります。

【参考】XLSTATとは

「XLSTAT」は、Microsoft Excelにアドインとして組み込んで使用する高度な統計解析ソフトウェアです。コーディングやプログラミングの知識は不要で、Excelの操作性を活かしながら効率的にデータ分析・統計解析が行えます。食品・飲料・香料メーカーをはじめ、幅広い業界の品質管理や製品開発の現場で、データに基づく意思決定を強力に支援しています。

XLSTAT製品ページ：https://rs.usaco.co.jp/product/xlstat/