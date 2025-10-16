圧倒的透明感を持つ、話題の新人女優 ″白石乙華″ が 初のミュージックビデオに出演!

株式会社スターレイプロダクション

女優・モデルの「白石乙華(しらいしおとは)」が、パワフルで軽やかな Vo.と熱 くてポップなライブパフォーマンスで今注目のガールズボーカルポップバンド 『Chimothy→』の新曲「本気で愛と呼べるほど」のMVに出演した。 本作品で白石は初のミュージックビデオ出演となる。

彼女のSNS 上で投稿している「#おとはの準備かめら」ではヘアアレンンジや メイクをしている姿が「可愛すぎる」「真似したい!」というコメントが殺到、中には1400万回再生を超える動画もあり話題になっている。

https://vt.tiktok.com/ZShKqJQAM/

◆白石乙華

圧倒的透明感とスタイルで今話題の現役 JK モデル/女優

2025 年トレンド速報【流行りそうな人】に選出され、1日に15 社以上の芸能 事務所からスカウトされた経験も持つ。

日本最大級のファッションイベント”Girls Award”や多数イベントに出演、高校生にして日本を代表するファッションショー”Japan Fashion Week”に招待されるなどモデルとしても活躍中。

TikTok:

https://www.tiktok.com/@ochamacha2

Instagram:

https://www.instagram.com/otoha_0210_

◆Chimothy→ Gt./Vo.まつおあかり、Ba.泉遼馬、Dr.木村花穂からなるスリーピースバンド。

パワフルで軽やかなVo.と熱くてポップなライブパフォーマンスを武器に精力的に活動。

murffin discs の末っ子として、今、最も注目するべきガールズボーカルポップバ ンド。

WebSite：https://chimothy.ryzm.jp (https://chimothy.ryzm.jp)

X(Twitter)：https://x.com/eartharrow3

Instagram：https://www.instagram.com/chimothy_band/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@chimothy.band