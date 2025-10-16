エムエル・ITADソリューション株式会社を通じたリユース事業領域の拡充について

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（代表取締役社長：中村 昭、以下「みずほリース」）は連結子会社であるエムエル・ITADソリューション株式会社（代表取締役：伊藤 修司、以下「エムエル・ITADソリューション」）を通じて、丸紅株式会社（代表取締役社長：大本 晶之、以下「丸紅」）の関連会社である株式会社イオシス（代表取締役会長：中本 直樹、以下「イオシス」）と「使用済み携帯型端末のリユース事業」に関する基本合意書を締結したことをお知らせいたします。

みずほリースは、「中期経営計画2025」において、サーキュラーエコノミーをフロンティア領域における注力分野と位置づけ、「高度循環型社会」「脱炭素社会」の実現を目指して事業を推進しています。ITADサービスを通じて使用済みIT資産の広範な回収と最大限の活用を行うことを目的に、2025年4月にエムエル・ITADソリューションを設立しました。ITAD事業の拡充に向けた体制整備を進めるとともに、関係各社との連携体制を強化し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを一層推進してまいります。

使用済み携帯型端末のリユース事業における基本合意について

エムエル・ITADソリューション株式会社(https://www.ml-itad.co.jp/news-2025/news_20251016/)

