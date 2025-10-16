『うさまるキッチン』10月後半限定新規着せ替えが登場！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

スマートフォン向けクッキングゲーム「うさまるキッチン」は、2025年10月16日（木）より10月後半限定ステージを開催いたします。

■10月後半限定ステージ

開催期間: 2025年10月16日（木）メンテ後 ～ 2025年10月31日（金） 14:00

対象ステージクリアで、とんがりまほうつかい（復刻）、船乗りまるの着せ替えがゲットできます！

■新規ログインボーナスも開催！

さまざまな新規ログインボーナスが開催！10月後半限定ステージで役立つ具材などもゲットできるので、もれなくログインしよう！

【旬の具材ログインボーナス（10月後半）】

10月後半限定ステージの旬の具材がラインナップ！今回の旬の具材は、かぶの甘酢づけ、焼きいもです。10月後半限定ステージでの売値がアップするので是非ゲットしてください！

実施期間:

10月16日 (木) メンテ後 - 10月31日 (金) 14:00

※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。

【10月後半 CP券ログインボーナス】

旬の具材が獲得できる10月後半CPセットで使えるキャンペーン券が獲得できるログインボーナスです。

実施期間:

10月16日 (木) メンテ後 - 10月31日 (金) 14:00

※期間中は表示されている7日分のログインボーナス全て獲得すると1日目から再度獲得可能となります。

■製品概要

タイトル名 ：うさまるキッチン

リリース日 ：2024年8月13日

ジャンル ：クッキングゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C) sakumaru (C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.

公式サイト

https://usamaru.rabbittail.studio/

■Rabbi Tail Studio株式会社について

東京都渋谷区に本社を構えるゲームパブリッシャー。2024年8月13日に、「うさまるキッチン」を配信

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6 エフワン北参道301

代表者：代表取締役 谷口 祐一郎

会社HP：https://rabbittail.studio/

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

■スパイラルセンス株式会社について

東京都渋谷区に本社を構えるゲームデベロッパー。 コンシューマ、ソーシャルを始めとするゲーム開発を中心におこないながら、 VR、ARと言ったXRコンテンツ開発もおこなっています。

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6 エフワン北参道301

代表者：代表取締役 小林俊夫

会社HP：https://spiralsense.jp/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。