【イベント/三重県伊賀市】「温泉」×「スポーツ」総勢60組参加！11月16日「さるびの温泉」にて「モルック大会」開催
株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）が運営する、アウトドアブランド「Montagna（モンターナ）」と、大山田温泉さるびの（所在地：三重県伊賀市）は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、2025年11月16日（日）に「モルックトーナメントinさるびの温泉」を開催します。
大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！参加無料で上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。会場内にはキッチンカーやアウトドア＆レジャー＆サウナブランド人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも注目です。
当日モルック大会に参加されない方でも、会場内は自由に出入りできるので応援やお買い物も大歓迎！
■イベント概要
・日程：2025年11月16日10:00-16:30
・場所：大山田温泉さるびの 屋根付きキャンプサイト
〒518-1412三重県伊賀市上阿波2953
会場内ペットOK（本館は不可）
大阪方面からお越しの方：名阪国道「中瀬IC」から約30分
京都方面からお越しの方：「国道24号線」→「国道163号線」経由で約1時間30分
名古屋方面からお越しの方：名阪国道「中在家IC」から約20分
・イベント会場HPはこちら(https://www.sarubino.com/)
【実施内容】
１.モルックトーナメント（参加無料/予約優先）
大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！
上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。
※予約フォームはこちら
２.ブース出展
キッチンカーや、アウトドア＆レジャー＆サウナブランド
その他、人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも！
ブース出展情報
施設・イベント会場MAP
【出展情報】
▽インフルエンサーブース
だーやま （@dayamaa(https://www.instagram.com/dayamaa/)）
ヤミツキソロキャンプ（キャンプ系YouTuber(http://youtube.com/@yami2ki)）
ぼん旅（車中泊＆旅系YouTuber(https://www.youtube.com/@Bontabi)）
▽メーカーブース
サウニャー（@saunya307(https://www.instagram.com/saunya307/)）
SNIFF（@sniff_kaksi(https://www.instagram.com/sniff_kaksi/)）
できるキャンプアカデミー（@dekiru.camp.academy(https://www.instagram.com/dekiru.camp.academy/)）
ピーコック魔法瓶工業（@peacock_official_jp(https://www.instagram.com/peacock_official_jp/)）
REP GYM（@rep_gym_(https://www.instagram.com/rep_gym_/)）
Montagna（@montagna_enjoy_outdoor(https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor/)）
▽マルシェブース
Hi! mish（@hi.mish_macrame(https://www.instagram.com/hi.mish_macrame/)）
シーグラス＊やゆよ＊はんどめいど（@yayuyo.handmade(https://www.instagram.com/yayuyo.handmade/)）
まるっとちゃん（@maruttochan(https://www.instagram.com/maruttochan/)）
Kirally（@kirally_y.and.a(https://www.instagram.com/kirally_y.and.a/)）
honu3588（@honu3588(https://www.instagram.com/honu3588/)）
ALLCOCO（@allcoco_shop(https://www.instagram.com/allcoco_shop/)）
※キッチンカーは最大6台出展予定
【モルック大会参加要項】
・予約フォームはこちら(https://select-type.com/rsv/?id=uxaHRow6Sog&c_id=394343)
・予約優先、参加無料
・上位成績者：トロフィー＆副賞（参加者全員へ温泉割引券配布）
※全試合終了後に各部の表彰式を行います。
・各部最大20 組募集 ※先着順
１.小学生（高学年の部）/ 最大1 組2 名まで
２.小学生（低学年の部）/ 最大1 組2 名まで
３.みんなで協力の部（未就学児～シニアまでチーム戦） 最大1 組5 名まで
※予定数に達し次第募集終了
※詳細は予約フォームをご確認ください
モルックトーナメント大会参加者向け要項
【共催】
大山田温泉さるびの
株式会社ハック（Montagna）
【出展に関するお問い合わせ】
株式会社ハック 広報部：立花
TEL：0120-976-089
e-mail：info_pr@hac72.com
■Montagnaとは
▼お取扱い店舗
https://montagna.co.jp/shopinfo
■会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：http://www.hac72.com/mainsite/
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
