【イベント/三重県伊賀市】「温泉」×「スポーツ」総勢60組参加！11月16日「さるびの温泉」にて「モルック大会」開催

株式会社ハック

株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）が運営する、アウトドアブランド「Montagna（モンターナ）」と、大山田温泉さるびの（所在地：三重県伊賀市）は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、2025年11月16日（日）に「モルックトーナメントinさるびの温泉」を開催します。

大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！参加無料で上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。会場内にはキッチンカーやアウトドア＆レジャー＆サウナブランド人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも注目です。

当日モルック大会に参加されない方でも、会場内は自由に出入りできるので応援やお買い物も大歓迎！

■イベント概要

・日程：2025年11月16日10:00-16:30

・場所：大山田温泉さるびの 屋根付きキャンプサイト

〒518-1412三重県伊賀市上阿波2953

会場内ペットOK（本館は不可）

大阪方面からお越しの方：名阪国道「中瀬IC」から約30分

京都方面からお越しの方：「国道24号線」→「国道163号線」経由で約1時間30分

名古屋方面からお越しの方：名阪国道「中在家IC」から約20分

・イベント会場HPはこちら(https://www.sarubino.com/)

【実施内容】

１.モルックトーナメント（参加無料/予約優先）

大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！

上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。

※予約フォームはこちら(https://select-type.com/rsv/?id=uxaHRow6Sog&c_id=394343)

２.ブース出展

キッチンカーや、アウトドア＆レジャー＆サウナブランド

その他、人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも！

ブース出展情報施設・イベント会場MAP

【出展情報】

▽インフルエンサーブース

だーやま （@dayamaa(https://www.instagram.com/dayamaa/)）

ヤミツキソロキャンプ（キャンプ系YouTuber(http://youtube.com/@yami2ki)）

ぼん旅（車中泊＆旅系YouTuber(https://www.youtube.com/@Bontabi)）

▽メーカーブース

サウニャー（@saunya307(https://www.instagram.com/saunya307/)）

SNIFF（@sniff_kaksi(https://www.instagram.com/sniff_kaksi/)）

できるキャンプアカデミー（@dekiru.camp.academy(https://www.instagram.com/dekiru.camp.academy/)）

ピーコック魔法瓶工業（@peacock_official_jp(https://www.instagram.com/peacock_official_jp/)）

REP GYM（@rep_gym_(https://www.instagram.com/rep_gym_/)）

Montagna（@montagna_enjoy_outdoor(https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor/)）

▽マルシェブース

Hi! mish（@hi.mish_macrame(https://www.instagram.com/hi.mish_macrame/)）

シーグラス＊やゆよ＊はんどめいど（@yayuyo.handmade(https://www.instagram.com/yayuyo.handmade/)）

まるっとちゃん（@maruttochan(https://www.instagram.com/maruttochan/)）

Kirally（@kirally_y.and.a(https://www.instagram.com/kirally_y.and.a/)）

honu3588（@honu3588(https://www.instagram.com/honu3588/)）

ALLCOCO（@allcoco_shop(https://www.instagram.com/allcoco_shop/)）

※キッチンカーは最大6台出展予定

【モルック大会参加要項】

・予約フォームはこちら(https://select-type.com/rsv/?id=uxaHRow6Sog&c_id=394343)

・予約優先、参加無料

・上位成績者：トロフィー＆副賞（参加者全員へ温泉割引券配布）

※全試合終了後に各部の表彰式を行います。

・各部最大20 組募集 ※先着順

１.小学生（高学年の部）/ 最大1 組2 名まで

２.小学生（低学年の部）/ 最大1 組2 名まで

３.みんなで協力の部（未就学児～シニアまでチーム戦） 最大1 組5 名まで

※予定数に達し次第募集終了

※詳細は予約フォームをご確認ください

モルックトーナメント大会参加者向け要項

【共催】

大山田温泉さるびの

株式会社ハック（Montagna）

【出展に関するお問い合わせ】

株式会社ハック 広報部：立花

TEL：0120-976-089

e-mail：info_pr@hac72.com

■Montagnaとは

▼「Montagna」関連ページ

公式サイト：https://montagna.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor

Twitter：https://twitter.com/MontagnaOutdoor

Facebook：https://www.facebook.com/montagnaoutdoor

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrR0p-XrX4NN_itIyoxYEFQ

▼お取扱い店舗

https://montagna.co.jp/shopinfo

■会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：http://www.hac72.com/mainsite/

Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd



事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造



【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：http://www.hac72.com/mainsite/contact/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com