【イベント/三重県伊賀市】「温泉」×「スポーツ」総勢60組参加！11月16日「さるびの温泉」にて「モルック大会」開催

株式会社ハック

株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）が運営する、アウトドアブランド「Montagna（モンターナ）」と、大山田温泉さるびの（所在地：三重県伊賀市）は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、2025年11月16日（日）に「モルックトーナメントinさるびの温泉」を開催します。
大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！参加無料で上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。会場内にはキッチンカーやアウトドア＆レジャー＆サウナブランド人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも注目です。


当日モルック大会に参加されない方でも、会場内は自由に出入りできるので応援やお買い物も大歓迎！





■イベント概要


　・日程：2025年11月16日10:00-16:30


　・場所：大山田温泉さるびの 屋根付きキャンプサイト


　　〒518-1412三重県伊賀市上阿波2953


　　会場内ペットOK（本館は不可）


　　　大阪方面からお越しの方：名阪国道「中瀬IC」から約30分


　　　京都方面からお越しの方：「国道24号線」→「国道163号線」経由で約1時間30分


　　　名古屋方面からお越しの方：名阪国道「中在家IC」から約20分


　・イベント会場HPはこちら(https://www.sarubino.com/)


　


　【実施内容】


　　１.モルックトーナメント（参加無料/予約優先）


　　大人から子どもまで楽しめる3部門で白熱のトーナメントで1位を目指そう！


　　上位成績者にはトロフィーの授与や協賛社による豪華景品も。


　　※予約フォームはこちら(https://select-type.com/rsv/?id=uxaHRow6Sog&c_id=394343)



　　２.ブース出展


　　キッチンカーや、アウトドア＆レジャー＆サウナブランド


　　その他、人気のインフルエンサーが出展。ハンドメイド雑貨が並ぶマルシェブースも！




ブース出展情報

施設・イベント会場MAP

【出展情報】


　▽インフルエンサーブース


　だーやま （@dayamaa(https://www.instagram.com/dayamaa/)）


　ヤミツキソロキャンプ（キャンプ系YouTuber(http://youtube.com/@yami2ki)）


　ぼん旅（車中泊＆旅系YouTuber(https://www.youtube.com/@Bontabi)）



　▽メーカーブース


　サウニャー（@saunya307(https://www.instagram.com/saunya307/)）


　SNIFF（@sniff_kaksi(https://www.instagram.com/sniff_kaksi/)）


　できるキャンプアカデミー（@dekiru.camp.academy(https://www.instagram.com/dekiru.camp.academy/)）


　ピーコック魔法瓶工業（@peacock_official_jp(https://www.instagram.com/peacock_official_jp/)）


　REP GYM（@rep_gym_(https://www.instagram.com/rep_gym_/)）


　Montagna（@montagna_enjoy_outdoor(https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor/)）



　▽マルシェブース


　Hi! mish（@hi.mish_macrame(https://www.instagram.com/hi.mish_macrame/)）


　シーグラス＊やゆよ＊はんどめいど（@yayuyo.handmade(https://www.instagram.com/yayuyo.handmade/)）


　まるっとちゃん（@maruttochan(https://www.instagram.com/maruttochan/)）


　Kirally（@kirally_y.and.a(https://www.instagram.com/kirally_y.and.a/)）


　honu3588（@honu3588(https://www.instagram.com/honu3588/)）


　ALLCOCO（@allcoco_shop(https://www.instagram.com/allcoco_shop/)）


　


　※キッチンカーは最大6台出展予定



【モルック大会参加要項】


・予約フォームはこちら(https://select-type.com/rsv/?id=uxaHRow6Sog&c_id=394343)


・予約優先、参加無料


・上位成績者：トロフィー＆副賞（参加者全員へ温泉割引券配布）


　※全試合終了後に各部の表彰式を行います。


・各部最大20 組募集 ※先着順


　１.小学生（高学年の部）/ 最大1 組2 名まで


　２.小学生（低学年の部）/ 最大1 組2 名まで


　３.みんなで協力の部（未就学児～シニアまでチーム戦） 最大1 組5 名まで


　※予定数に達し次第募集終了


　※詳細は予約フォームをご確認ください



モルックトーナメント大会参加者向け要項

【共催】


　大山田温泉さるびの


　株式会社ハック（Montagna）



【出展に関するお問い合わせ】


　株式会社ハック 広報部：立花


　TEL：0120-976-089
　e-mail：info_pr@hac72.com



■Montagnaとは




▼「Montagna」関連ページ


公式サイト：https://montagna.co.jp


Instagram：https://www.instagram.com/montagna_enjoy_outdoor


Twitter：https://twitter.com/MontagnaOutdoor


Facebook：https://www.facebook.com/montagnaoutdoor


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrR0p-XrX4NN_itIyoxYEFQ



▼お取扱い店舗


https://montagna.co.jp/shopinfo




■会社概要


会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：http://www.hac72.com/mainsite/
Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd

事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：http://www.hac72.com/mainsite/contact/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com