GINORI 1735がジェイク・ギレンホールと共に新たな章を刻む

リチャードジノリ・アジアパシフィック株式会社

Credits: Courtesy of Ginori 1735 photographed by Cass Bird

2025年10月 ミラノにて、ジノリ1735は、3年以上にわたりブランドのアンバサダーを務める俳優ジェイク・ギレンホールを起用した広告キャンペーンの新章を発表しました。日常を慈しみ、美と創造性の表現として称える、親密でありながら真のビジュアルストーリーを紡ぎ出しています。

マンハッタンの中心部を舞台に、写真家キャス・バードが撮影したこのキャンペーンは、撮影現場やスポットライトから離れたギレンホールの姿をとらえています。友人たちと楽しむ夜から始まる一連のプライベートで親密な瞬間を映し出し、朝食の準備、コーヒーを囲むひととき、そして自分ひとりのための午後の静けさを描き出しています。日常のスナップショットでありながら、小さなプライベートな習慣に本物の優雅さが宿っています。

あらゆるシーンで、ジェイクはカテーネとラビリントの魅力的な優雅さに包まれます。これら2つの象徴的なコレクションは、もともとジオ・ポンティがメゾン向けにデザインしたものです。新たなカラー「エーバノ」と「カシミア」、そして「ネーロ」と「サファイア」のアクセントが、パターンが持つグラフィックな力強さに新たな鮮やかさ、つまり洗練された現代的な表情をもたらし、ジノリ1735のデザインを日常へと導きます。

Credits: Courtesy of Ginori 1735 photographed by Cass Bird

家は単なる背景ではなく、体験すべき創造的な空間です。照明、ゆったりとした時間、日々の習慣など、あらゆる細部がパーソナルな雰囲気を形作ります。ここにこそ、ジノリ1735のオブジェが存在意義を示し、人生の瞬間を彩る美を創造するという哲学を体現します。職人技と細部へのこだわりから生まれる、真のラグジュアリーです。こうして美は日常生活の根幹となる要素となります。特別な機会を待たずとも、それは今この瞬間に存在し日常を特別なものにすることを愛する人々の行動の中に息づくのです。優雅でありながら親しみやすいジノリ1735の磁器は、決して距離を感じさせることなく日々の暮らしに寄り添います。それは確かな、そして深く本物の優雅さを称え、私たちの日常のあらゆる行動を通じて美を伝える力を持つのです。

「過去3年間にわたりジノリ1735と仕事をしてきたのは、自然な流れでした。私たちは細部へのこだわりを分かち合い、日常の営みに根ざした美の概念を共有しています。今回の新キャンペーンに取り組むことは、まるで自分の日常生活を別のレンズを通して観察しているようでした」とギレンホールは語ります。

夕方と昼間の様子を捉えた4つのエピソードは、朝食とコーヒーブレイクに焦点を当てた最初の2シーンが2025年10月に公開され、午後とディナー後の時間を描いた続くエピソードが2026年3月に公開されます。ジェイク・ギレンホールを起用したジノリ1735の新章は、ホリデーシーズンまで続く3シーズン構成のグローバルキャンペーン「The New Table Manners」の一環です。

Credits: Courtesy of Ginori 1735 photographed by Cass Bird

About GINORI 1735（ジノリ1735）

GINORI 1735は、約3世紀にわたりラグジュアリー&ライフスタイルの分野における世界有数のブランドとして、真の磁器、デザインにおけるイタリアの卓越性を表現してきました。2013年よりケリンググループの一員となったGINORI 1735は、ファッション、アート、デザイン、建築、映画、インテリアデザイン界の優れた才能たちとの強い関係性を築き上げています。伝統と革新が見事に融合したその製品は、テーブルウェア、アートオブジェ、ギフト用品、照明、家具、ファブリック、クリスタルガラス製品、カトラリーなど多岐にわたります。ブランドのアイコンである王冠のマークは、ブランドの真髄にあるクラフトマンシップと芸術の完璧な融合を象徴。イタリア・フィレンツェを拠点とするその歴史的工房、マニファットゥーラは、世紀を超え継承された芸術的技術の結晶であるサヴォアフェールを、最先端テクノロジーが支えるユニークな場所となっています。GINORI 1735は、日常生活の喜びと、芸術的表現の再発見と再生を通して、現代のルネッサンスを推進しています。今日、GINORI 1735の世界は、マニファットゥーラの伝統を新たなビジョンで再解釈し、アートを日常生活に、日常生活をアートに導く力を秘める新世代のマイスターたちの多様な価値観とスタイルで再構築されています。フィレンツェ、ミラノ、パリ、ソウル、ロンドンに店舗を構え、またヨーロッパ、アメリカ、中東、アジア太平洋地域の名高い販売店で展開。独自のEコマースチャンネルは、世界30カ国以上で展開しています。 さらには、一流のホテルチェーンや 世界中の洗練されたレストランとも重要なパートナーシップを築き上げています。

GINORI 1735 公式ホームページ : https://www.ginori1735.com/jp/ja

GINORI 1735 公式インスタグラム : https://www.instagram.com/ginori1735/