２０２５年１１月１日２日３日、第４回芋フェス！INゲートウェイ函南開催決定！

東海地方を中心に延べ2８万人を動員しているあの芋フェス！が再び函南に帰ってくる。2025年1１月１日～3日第４回芋フェス！ＩＮゲートウェイ函南の開催が決定した。

出店店舗は後日に発表されるが、2024年年末に発表された芋フェス！大賞受賞のお店も多数出店する他、人気実力店が多数出店する。食欲の秋を盛り上げる甘いイベントになりそうだ。

さつまいもはこれからがまさに旬！旬を味わえるフードイベントになることは間違いない。

また今回より一部の店舗でお子様向けのイベントも開催するとこのことで、お子様には楽しみなイベントになることは請け合いだ。

過去には地上波での生中継が入るなどで大人気のイベントですので出店者も気合いが入った商品を提供することで2025年の秋の一推しイベントになりそうだ。

なお、芋フェス！は今後も無料での開催を予定しているとのことで、お財布に優しいイベントとして定着していきそうだ。

2025年１１月１日-３日（土日祝）10：00～16：00小雨決行

伊豆ゲートウェイ函南 イベント広場

第４回伊豆ゲートウェイ函南で芋フェス！

