ホテルインディゴ軽井沢、Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」のロケ地として登場

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、動画配信サービス「Netflix」で10月16日（木）より配信スタートのNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」の撮影に協力しています。

撮影の様子

Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」は、30～40代の大人の純愛を描くロマンティック・コメディ。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、人間関係に不器用な登場人物たちの恋模様をコミカルに描いています。主演は小栗旬さん。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司・壮亮を演じます。ヒロインで「視線恐怖症」を抱える天才ショコラティエ・ハナ役にはハン・ヒョジュさん、壮亮の数少ない理解者である友人・寛役に赤西仁さん、壮亮の友人で精神科医・アイリーン役に中村ゆりさんを迎え、実力派の豪華キャストが集結しました。監督・スタッフには世界で活躍する日韓のクリエイターが参加し、日韓共同制作によって生まれた本作。不器用だけれども愛おしい“大人の恋”を繊細かつユーモラスに描き出します。

ドラマの中にふと現れる、どこか見覚えのある“ホテルのあの場所”を探してみてください。

■Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」 作品概要

2025年10月16日（木）よりNetflixにて世界独占配信

出演：小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆり / 赤西仁

原作：映画「Les Emotifs Anonymes」(監督: Jean-Pierre Ameris、脚本: Jean-Pierre Ameris and Philippe Blasband、原案: Jean-Pierre Ameris、Courtesy of STUDIOCANAL)

主題歌：KIM CHAEWON of LE SSERAFIM「告白（Confession）[Japanese Version]」

監督：月川翔

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

・総支配人 : 高良 真理

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。

・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

