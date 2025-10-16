千葉県産落花生100％にこだわった『楽花生シリーズ』に新商品が登場！

株式会社オランダ家

創業75年以上千葉の素材にこだわる菓子店株式会社オランダ家（本社：千葉県千葉市、代表：芝山 均）は、オランダ家各店舗にて2025年9月1日(月)から「楽花生サブレ」を発売いたしました。

「楽花生サブレ」はバターの風味が香る落花生型のサブレに、千葉県産落花生を砕いて混ぜ込みザクザク食感に焼き上げたちょっと贅沢なサブレです。

こだわりの千葉県産落花生100％商品は千葉土産にもおすすめです。

■商品ページ(公式HP) https://orandaya.jp/i/AA016

楽花生サブレ

1枚 110円(税込118円)

8枚入 1,000円(税込1,080円)

16枚入 2,000円(税込2,160円)

オランダ家の大人気楽花生シリーズは、「楽花生パイ」・「楽花生最中」・「楽花生ダックワーズ」・「楽花生ミルフィーユサンド」に次いで5品目となります。

千葉県産落花生100％の『楽花生』シリーズをご紹介

なぜ「落花生」ではなく『楽花生』なのか…

落花生を使ったお菓子を食べながら、大切な方との楽しい時間を過ごしていただきたいという願いを込めて、《落》ではなく、「楽しい」という文字を使った『楽花生』という言葉を作りました。

1個 195円(税込210円) ※詰合せもご用意しております。楽花生パイ

＊1985年発売＊

ロングセラー且つオランダ家不動の一番人気商品！

千葉県産落花生(千葉半立＆ナカテユタカ)の蜜煮入り特製餡をパイ生地で包んで香ばしく焼き上げました。

オーブントースターでリベイクすると一層美味しくお召し上がりいただけます。

楽花生最中

＊1986年発売＊

間もなく40周年を迎える和菓子の人気商品です。

落花生をかたどったお米の風味豊かな最中皮と、千葉県産落花生(千葉半立・ナカテユタカ)の蜜煮入り特製餡の調和をお楽しみいただけます。

1個 160円(税込172円) ※詰合せもご用意しております。1個 160円(税込172円) ※詰合せもご用意しております。楽花生ダックワーズ

＊2000年発売＊

風味豊かな千葉県産落花生のおいしさを活かしたバタークリームを、ふわもちの食感のダックワーズ生地でサンドした老若男女に人気の商品です。

バタークリームがとけやすい為、秋～春先までの期間限定販売です。

楽花生ミルフィーユサンド

＊2024年発売＊

千葉県産落花生の粒入りペーストと自家製キャラメルで作ったフィリングをサクほろっのパイ生地でサンドしました。

1個140円(税込151円) ※詰合せもご用意しております。

■公式サイト

〈ホームページ〉https://orandaya.jp/

〈オンラインショップ〉 https://orandaya.jp/ic/ecshop

〈X(旧Twitter)〉 https://x.com/orandaya_raku

〈Instagram〉https://www.instagram.com/orandaya_chiba/

株式会社オランダ家はこれからも“おいしさはこころ”の経営理念をもとに、千葉より本物の美味しさを追求し続けまごころのこもったお菓子を作り続けてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

オランダ家蘇我店 外観

■会社概要

創業75年以上続くオランダ家では、脈々と受け継がれている精神「本物のおいしさをお届けしたい」を大切に、地元千葉の素晴らしい素材他、選りすぐりの素材を使って、安心・安全なお菓子を作り続けています。

千葉県内に39店舗展開しており、千葉県だけにしかありません。

※品切れの際はご容赦ください。また、商品の仕様が変更になる場合がございます。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しています。実際のお買い上げ金額と差額が生じる場合がございます。

会社名：株式会社オランダ家

本社所在地：千葉県千葉市美浜区新港211番地

創業：昭和24年10月

代表取締役：芝山 均

事業内容：洋菓子・和菓子製造販売他