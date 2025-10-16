「山崎」ブランドの魅力を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」開催

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、シングルモルトウイスキー「山崎」ブランドの魅力を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」を日比谷BAR WHISKY-S(ウイスキーズ)（東京都中央区）にて、１１月１日（土）から１２月３０日（火）まで期間限定で開催します。

「山崎」ブランドは、１９８４年に誕生した、日本を代表するシングルモルトウイスキーです。山崎の地に湧く名水で仕込み、何年も四季を重ねながら木樽の中でゆっくりと熟成されていくモルト原酒をブレンダーの匠の技でブレンドし、精妙なバランスの香味に仕上げています。その繊細な味わいは、国内だけでなく海外でも高い評価をいただいています。世界的な酒類コンペティション「第３０回インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ＩＳＣ:International Spirits Challenge 2025）」では、「山崎」ブランドが３年連続で全部門での最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞し、「ＩＳＣ」史上初の快挙を達成しました（https://www.suntory.co.jp/news/article/14905.html）。

今回は、「山崎」ブランドの品質の高さや魅力をより多くのお客様に体感いただきたいとの思いから、山崎蒸溜所をコンセプトにしている日比谷BAR WHISKY-Sをさらに特別な内装に変更するとともに、シングルモルトウイスキー「山崎」各種やペアリングフードなどがお楽しみいただける特別イベントを開催します。

▼「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」概要

・開催期間 ２０２５年１１月１日（土）-１２月３０日（火）

・定休日 ２０２５年１１月１１日（火）

・場所 日比谷BAR WHISKY-S（東京都中央区銀座３-３-９ 金子ビル地下１階）

・営業時間 完全予約制（９０分）

平日

１.１７：００-１８：３０

２.１９：００-２０：３０

３.２１：００-２２：３０

土日祝（振替休日含む）

１.１３：００-１４：３０

２.１５：００-１６：３０

３.１７：００-１８：３０

４.１９：００-２０：３０

５.２１：００-２２：３０

・予約開始日時 ２０２５年１０月１７日（金）０：００から

※先着順。詳細は日比谷BAR WHISKY-Sのホームページをご覧ください。

ＵＲＬ：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014037901/23826

・主なメニュー（予定）

山崎構成原酒飲み比べセット（原酒３種・山崎１２年）：７,７５０円

山崎１２年：３,５００円（1shot）

山崎１８年：７,６００円（1shot）

山崎ペアリングフード：６９０円より

※価格は税込み

・運営 日比谷BAR WHISKY-S

▼「山崎」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/whisky/yamazaki/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

