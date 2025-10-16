更なる進化【ワールドプラスジム豊中桜塚店】マシンの増設に続き、新サービス導入！

株式会社ワールドプラス

株式会社ワールドプラス（代表取締役社長：平 剛）が運営するワールドプラスジム豊中桜塚店は、これまでに最新マシンの増設など設備面での進化を重ね、地域の皆さまに快適なトレーニング環境を提供してまいりました。

この度、さらなるサービス向上を目的として、プロテイン・サプリメントを自由に飲める専用サーバーを導入。トレーニング後も手軽に栄養補給できる環境を整え、会員様の健康づくりを総合的にサポートいたします。

さらに、より多くの方の健康づくりを支援するため、シニア向け(70歳以上)プランを新設。無理なく通える料金体系とサポート体制で、健康維持や介護予防を目的としたシニア世代のフィットネスを応援いたします。

リニューアルポイント

・新規マシンの増設

業界大手で信頼のマシンブランド「テクノジム」に加え、注目の「MATRIX」社製のマシンを導入

初心者から上級者まで、満足いただける環境を整備

増設により混雑も軽減され、より快適にご利用いただけます。

・プロテイン・サプリサーバーの導入

手軽に栄養補給できる飲み放題の専用サーバーを設置

どなたでも2ヶ月間無料でご利用いただけます。

トレーニング効果を高め、会員様の健康づくりをこれまで以上にサポートします。

・シニア向け（70歳以上）プランの新設

無理なく通える料金体系とサポート体制を整備

健康維持や介護予防を目的としたシニア世代のフィットネスを応援します。

店舗概要

店舗名 ： ワールドプラスジム豊中桜塚店

住所 ： 大阪府豊中市中桜塚２丁目１２－９ 新桜塚ビル 2F

電話 ： 06-6845-2377

店舗HP ： https://www.worldplus-gym.com/shop/toyonaka-sakurazuka.html

Instagram ： https://www.instagram.com/worldplus_sakurazukagym/

無料サービス

快適なジムライフをサポートするために、充実した無料サービスを提供しています。

※詳しくは、上記の店舗HPよりご確認ください。

サポート体制

スタッフ常駐時間（10:00～20:00）には、マシンの使い方やトレーニングの基本を無料でサポート

会員様からの声を大切にし、日々の運営や設備改善に反映しています。

地域の方々と共に成長し、安心して“続けられるジム”を目指します。

株式会社ワールドプラス

URL https://www.worldplus-gym.com/

本社所在地 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F

設立 2017年11月22日



株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。