【無料／対面開催】富士通 副社長CRO 大西俊介氏が語る変革を牽引するリーダーの流儀

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、10月24日（金）に、富士通株式会社 副社長CRO 大西俊介氏をお招きし特別セミナーを開催いたします。リーダーとしていかにメンバーの行動変容を支援し、組織のパフォーマンスを最大化してきたのか、 余すことなくお話しいただきます。

開催概要

CRO（最高収益責任者）として富士通の変革を担う大西俊介氏。

同氏が類稀なる成果の裏側で実践してきたのは、メンバー一人ひとりの主体性を引き出すための、

徹底した「対話」と「内省」でした。

富士通では、2024年より5名の副社長体制へと移行し、うち4名の方々がビジネスコーチ株式会社のエグゼクティブコーチングを導入。大西俊介氏もそのお一人です。

本セミナーでは、大西俊介氏ご自身のコーチング体験の振り返りを交えながら、リーダーとしていかにメンバーの行動変容を支援し、組織パフォーマンスを最大化してきたのか、その本質に迫ります。

変革の最前線で戦うリーダーの、生々しい実践知に触れる唯一無二の機会です。

セミナー詳細

プログラム

登壇者プロフィール

- ご挨拶、ビジネスコーチ株式会社のご紹介- 大西俊介氏 ご講演「CROリーダーとして支援したメンバーの行動変容と人材育成アプローチ」- 大西俊介氏 × 橋場剛 対談セッション- 質疑応答- 参加者交流会

大西 俊介 Shunsuke Onishi

富士通株式会社 執行役員副社長CRO

1986年 一橋大学経済学部卒業。

日本電信電話、NTTデータ、外資系コンサルティング会社などを経て、2013年 NTTデータグローバルソリューションズ代表取締役社長。2017年 インフォシスVice President日本代表に就任。

2019年 富士通株式会社に入社。

CRO（最高収益責任者）として、お客様への提供価値の最大化をリード。

橋場 剛 Go Hashiba

ビジネスコーチ株式会社 取締役副社長

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科「コーチングとリーダーシップ」、多摩大学大学院MBA「実践ビジネスコーチング」担当。

経営者・経営幹部に対するエグゼクティブコーチングおよび管理職への1対Nコーチング、コンサルティングを実施し、多くの企業経営者・経営幹部・管理職から高い評価を受ける。「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」の実現に向け、挑戦し続けるビジネスパーソンを応援し、働く人と組織に活力を与えるために、クライアント（人と組織）の行動変容とその習慣化・定着化に力を注いでいる。コーチングセッション・研修実績は、300社以上、延べ10万人以上、累計1万時間超。著書に「ビジネスコーチング大全」（日本経済新聞出版）、「優れたリーダーに変わる たった1つの行動」（中経出版）、「ダイエットに成功する人が会社を活性化できるワケ」（扶桑社新書）など。

コーポレートコーチ株式会社について

コーポレートコーチ株式会社はビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）より2025年1月に分社化。ビジネスコーチグループの専門性と実績を背景に日本企業の「人的資本経営」を成功へと導くプロフェッショナル集団です。

社名：コーポレートコーチ株式会社

代表者：代表取締役社長 森川 駿

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：人的資本経営プロデュース、ビジネスコーチング、組織開発コンサルティング

URL：https://corporatecoach.co.jp/

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

