髪と頭皮の潤いバランスに着目したPB MQURE（エムキュア）の新商品「モレキュラーリペア　シャンプー・トリートメント」

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに82店舗（2025年６月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、髪や頭皮に悩む方のために誕生したプライベートブランド「MQURE（エムキュア）」の店頭ラインおよびパーソナライズを基軸にしたMQURE for U（エムキュア フォーユー）と店頭ラインを2023年４月より展開しています。

今回、「MQURE（エムキュア）」の新商品として「MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメント」を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで11月1日（土）より販売開始します。

■髪内部のダメージを補修する“新発想”のシャンプー＆トリートメントシリーズが登場

新商品は、株式会社ネイチャーラボの研究開発部門「セルラボ」と国内外の機能性原料のエキスパートとともに、髪の内部ダメージに着目した新シャンプー＆トリートメントシリーズを開発いたしました。

本シリーズは、髪内部の補修を担う成分として「ミルクシスルペプチド※１」を配合。さらに、複数種の毛髪補修ペプチド※２分子を独自処方で組み合わせることで、髪表面のキューティクルまで補修。ダメージの原因や異なる髪質の悩みにアプローチし、理想の仕上がりへと導きます。

■“複雑な髪ダメージ”を科学的にケアする、新・毛髪補修アプローチ

カラーやパーマ、乾燥、摩擦など、髪のダメージ要因は人それぞれ。こうした複雑なダメージ構造に対応するために、約1年半にわたり研究・開発を重ねてきました。「ミルクシスルペプチド※１」をはじめとした毛髪補修成分の最適な組み合わせにより、これまでのケアでは満足できなかった方にもお応えする処方設計を実現。髪の悩みに寄り添う、次世代型のシャンプー＆トリートメントシリーズです。

▽MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメントの特徴（化粧品）

髪内部の密度をととのえ※３、凛としたしなやかな髪に導きます。

１.モレキュラーリペア シリーズ共通の毛髪補修ペプチド※２配合

MQURE モレキュラーリペア シリーズ共通の複数種の毛髪補修ペプチド※２分子を配合。髪の内部ダメージからキューティクルまでを補修することで、異なる髪質の悩みにアプローチし、理想の仕上がりへと導きます。

２.モレキュラー高浸透処方

３種の浸透成分（尿素、ヒドロキシエチルウレア、セバシン酸ジエチル：全て保湿成分）で高浸透を実現。

３.ダメージ機能

７種類のナノ化されたダメージ補修成分（セラミド５種※４＋18MEA※５）が毛髪内部からダメージ部に直接働きかけ補修。

４.独自ブレンドの洗浄成分（シャンプーのみ）

アミノ酸洗浄成分を中心に、ケラチン洗浄成分※６をブレンドしたシャンプーは、汚れをしっかり落としながら髪のダメージを補修する独自ブレンドです。

５.フリー処方

「紫外線吸収剤フリー」「合成色素フリー」「ノンシリコン（シャンプーのみ）」「ラウレス硫酸Naフリー」「パラベンフリー」

■新商品について

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

発売日：2025年11月1日（土）

MQURE モレキュラーリペア シャンプー

販売名：ＭＣモレキュラーリペアシャンプー

内容量：本体 380mL ／ 詰替 330mL

価 格：本体 2,420円（税込）／ 詰替 1,980円（税込）

MQURE モレキュラーリペア トリートメント

販売名：ＭＣモレキュラーリペアトリートメント

内容量：本体 380mL ／ 詰替 330mL

価 格：本体 2,420円（税込）／ 詰替 1,980円（税込）

MQURE モレキュラーリペア シャンプー・トリートメント

販売名：ＭＣモレキュラーリペアシャンプー ／ ＭＣモレキュラーリペアトリートメント

内容量：10mL×２

価 格：220円（税込）

■販売中の商品について

MQURE モレキュラーリペアヘアセラム 50mL

販売名：MCモレキュラーリペアヘアセラム＜ヘアエッセンス＞

毛髪補修ペプチド分子※２を配合した髪の補修美容液

価格：3,190円（税込）

MQURE モレキュラーリペアヘアセラム 15mL

販売名：MCモレキュラーリペアヘアセラム＜ヘアエッセンス＞

毛髪補修ペプチド分子※２を配合した髪の補修美容液

価格：1,078円（税込）

MQURE モレキュラーリペアヘアセラム ２mL×２

販売名：MCモレキュラーリペアヘアセラム＜ヘアエッセンス＞

毛髪補修ペプチド分子※２を配合した髪の補修美容液

価格：143円（税込）

※１ オオアザミ種子エキス（補修成分） ※２ オオアザミ種子エキス、加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール、加水分解コメタンパク、加水分解エンドウタンパク、加水分解ダイズタンパク（全て補修成分） ※３ 髪内部の補修 ※４ セラミドＮＧ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ（全て保湿・補修成分） ※５ コレステロール、ポリクオタニウム33（全て保湿・補修成分） ※６ ココイル加水分解ケラチンＫ（羊毛）

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）