日本の機械学習市場規模、シェア分析、成長動向および予測見通し 2035
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『日本機械学習市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための基礎資料となります。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用い、市場競争を評価し、競合他社のベンチマークおよび市場参入戦略（GTM）を把握しています。
日本の機械学習市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）33.1%を示し、2035年末までに282億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年の市場規模は21億米ドルの収益と評価されました。
日本の機械学習市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の機械学習（ML）市場は、強固な技術インフラ、デジタルトランスフォーメーションの推進、および産業全体での人工知能（AI）の採用拡大を背景に急速に拡大しています。機械学習はAIの主要分野の一つであり、システムが明示的なプログラミングなしにデータから学習・改善することを可能にし、自動化、予測分析、運用効率化を推進します。
日本では、製造業、ヘルスケア、金融、小売、自律システムなど多様な分野で機械学習の応用が進んでいます。イノベーション、ロボティクス、データ駆動型意思決定への注力により、日本はアジア有数のAI・ML技術導入国としての地位を確立しています。
「Society 5.0」やデジタル庁のAI戦略などの政府施策が、公共・民間両セクターにおけるMLの導入を加速させています。これにより、AI・IoT・ロボティクス・ビッグデータが相互に連携し、生産性と社会的幸福を高めるエコシステムの構築が目指されています。
クラウドコンピューティング基盤の整備、データサイエンス分野の熟練人材、国内企業とグローバルテック企業の強固なパートナーシップが、日本の機械学習市場拡大を後押ししています。
市場規模とシェア
日本の機械学習市場は、AI駆動の自動化と分析に対する企業投資の増加により、近年大きな成長を遂げています。市場には、製造業における予測保全から小売・金融でのパーソナライズド推薦システムまで、幅広い応用分野が含まれます。
精密性と効率性で知られる日本の製造業では、品質予測制御、ロボティクス自動化、プロセス最適化のためにMLの導入が進んでいます。金融サービス分野では、不正検知、リスク管理、アルゴリズム取引を支援。
ヘルスケア分野も重要な成長領域であり、疾病診断、画像解析、創薬にMLモデルが活用されています。また、自動運転、スマートシティ開発、サイバーセキュリティの分野でも採用が拡大中です。
日本企業は、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどのグローバルクラウドプロバイダーや、富士通、NECなど国内大手と連携し、スケーラブルなAI・ML基盤を開発しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331943&id=bodyimage1】
成長要因
デジタル変革に対する政府支援（「Society 5.0」「AI Japan Strategy」など）
IoTデバイスの普及によるデータ量の増大
産業自動化とスマート製造の進展
