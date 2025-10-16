東京２０２５デフリンピック応援イラストコンテスト 最優秀賞を決定
一般社団法人東京地区ライオンズ（代表：上野繁幸）は9月25日、来月開催される東京2025デフリンピック
で参加選手へ提供される協賛品のパッケージイラストを選考しました。イラストは小中学校の児童生徒を
対象に募集し、応募総数595点の中から北区立稲付中学校の1年生の作品が最優秀賞に選ばれました。
今回の取り組みは世界中から集まるデフリンピック参加選手への応援をテーマとしたイラストの募集を通
して、子供たちに共生社会への関心を持ってもらう目的で行われました。最優秀賞に選ばれたイラストは、
大会期間中に参加選手に提供されるプロテインバー（inバープロテイン （C）森永製菓）のパッケージに
プリントされます。
また、東京地区ライオンズでは11月23日を中心に3000名規模の応援団を組織し声援を送る予定です。
皆さんもご一緒に大会を盛り上げませんか。東京2025デフリンピックは11月15日より各地で競技が行われ
ます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331941&id=bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
