EC-CUBEで本格的な試供品マーケティングを実現。 株式会社サンクユー、新規顧客獲得とLTV向上を促進する「試供品機能」を独自開発。
2025年10月16日
株式会社サンクユー
EC-CUBEで本格的な試供品マーケティングを実現。
株式会社サンクユー、新規顧客獲得とLTV向上を促進する「試供品機能」を独自開発。
ECサイト構築・カスタマイズを手掛ける株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、オープンソースECプラットフォーム「EC-CUBE」上で、戦略的な試供品（サンプル商品）の配布を可能にする「試供品機能」を新たに開発したことをお知らせします。
本機能により、EC事業者はこれまでシステム上の制約で難しかった高度なサンプル配布キャンペーンを容易に実施でき、新規顧客獲得の促進と既存顧客のLTV（顧客生涯価値）向上を実現します。
EC-CUBE試供品機能： https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube_sample_product_marketing/
■ 開発の背景
EC市場の競争が激化する昨今、多くのEC事業者が新規顧客の獲得コスト高騰や、顧客単価の伸び悩みに課題を抱えています。
その有効な解決策として、実際に商品を試してもらい良さを実感していただく「試供品マーケティング」が、特に化粧品・健康食品・食品などの業界で改めて注目されています。
しかし、ECサイト上で試供品を配布する際、EC-CUBEの標準機能では以下のような運用上の課題がありました。
・「お一人様1回限り」といった購入回数の制限が難しい
・試供品だけを大量に購入されてしまう
・「〇〇円以上の購入者限定」といった特定の条件での配布が手動になり、管理が煩雑
・通常商品との同梱処理が複雑になる
株式会社サンクユーは、これらの課題を解決し、EC事業者が本来の目的である「販売促進」に集中できる環境を提供したいという想いから、独自の「試供品機能」の開発に至りました。
■ 新開発「試供品機能」の主な特長
今回開発した「試供品機能」は、EC-CUBEに実装することで、かゆいところに手が届く、戦略的なサンプル配布を実現します。
１．軟な配布条件の設定
「お一人様1回限り」「会員ランク限定」「合計金額〇〇円以上でプレゼント」など、キャンペーンの目的に応じて試供品の配布条件を管理画面から簡単に設定できます。
２．購入・同梱プロセスの自動化
設定した条件を満たすと、カート内に自動で試供品が追加されるなど、顧客体験を損なわずにアップセル・クロスセルを促進します。
試供品のみの購入を制限する設定も可能です。
３．在庫・顧客情報との連携
EC-CUBEの標準機能である在庫管理や顧客管理とシームレスに連携。
試供品の在庫がなくなれば自動で非表示になり、どの顧客がどのサンプルを試したかをデータとして蓄積・活用できます。
■ 本機能導入によるEC事業者へのメリット
・新規顧客獲得の促進
購入のハードルを下げ、まずは「試してもらう」ことで、本品購入へと繋げる強力なフックとなります。
・顧客単価・LTVの向上
既存顧客に対して新商品や関連商品をサンプリングすることで、クロスセルを喚起し、顧客ロイヤルティを高めます。
・マーケティング施策の効率化
手動で行っていた複雑な条件設定や同梱作業を自動化し、ECサイト運営者の負担を大幅に軽減します。
株式会社サンクユーは、今後もEC-CUBEの可能性を最大限に引き出し、EC事業者の皆様のビジネス成長に貢献するソリューションを提供してまいります。
本機能の導入にご興味のある事業者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
