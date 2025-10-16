食品機械用グリースの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
食品機械用グリースとは何か？──食品安全と設備耐久性を両立する潤滑技術
食品機械用グリースとは、食品製造・加工装置における摩擦部や可動部に使用される特殊潤滑剤である。最大の特徴は、偶発的な食品との接触が発生した場合でも人体への安全性が確保されている点にあり、多くの場合、NSF H1規格やFDA基準に準拠した処方が採用される。従来の工業用グリースとは異なり、無毒性、無臭、かつ耐水・耐熱・耐薬品性に優れる必要があるため、高度な化学配合技術が求められる。また、機器の稼働環境は高湿度・高温・連続運転と過酷であるため、潤滑性だけでなく、耐久性や腐食防止性能など、複数の機能性が高度に両立されている点が市場での選定要素となる。食品業界の自動化・衛生基準強化が進む中で、食品機械用グリースは生産効率と製品安全を支えるインフラ的役割を果たしている。
市場はなぜ拡大しているのか？──安定成長と高機能化の波が交差するニッチ市場
食品機械用グリースの市場は、比較的ニッチでありながらも安定した成長軌道にある。LP Informationの調査レポート「グローバル食品機械用グリース市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/138500/food-machinery-grease）によると、2025年から2031年までのCAGR（年平均成長率）は3.2%とされ、2031年には市場規模が3.9億米ドルに達すると予測されている。この背景には、世界的な食品安全基準の強化と、食品機械の自動化・高速化がある。とりわけアジアや中東など新興市場における食品加工設備の新設・増設は、グリースの新規需要を喚起しており、OEM機械メーカーとの共同開発や指定採用が進行中である。また、既存設備の予防保全ニーズも拡大しており、単なる潤滑剤ではなく「工程の信頼性を支える機能部材」としての位置づけが明確になっている。定期的な交換が必要であるという特性から、継続的な売上が見込めるストック型ビジネスとしても魅力的である。
図. 食品機械用グリース世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331868&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331868&id=bodyimage2】
図. 世界の食品機械用グリース市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
