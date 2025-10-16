トータルボディケアブランド「ドクターエア」からビューティカテゴリー新製品登場

株式会社ドリームファクトリー

http://dr-air.com/jp/ja/products/beauty/(https://www.dr-air.com/jp/ja/products/beauty/)

株式会社ドリームファクトリー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：井上馨）は、これまで培ってきたトータルボディケアブランドとしての知見とテクノロジーを活用し、新たにドクターエアのビューティカテゴリーの製品を発売します。

2013年のブランド創設以来、ドクターエアは誰でも気軽に、簡単に健康を目指せるよう、マッサージ機器やコンディショニングツールを発売してきました。体が資本であるアスリートや俳優、モデルなど“見られる職業”の方々からの支持を得て、多くのヒット製品を世に送り出してきました。

そんなドクターエアが満を持してスタートさせたのが、ドクターエア ビューティです。ビューティという新機軸で、これまで健康への関心が薄かった若年層、多忙なためケアの時間が捻出しづらい働き盛り世代、それに自分のケアが後回しになりがちな育児世代、難しいツールは使えないというシニア世代など、幅広い層にアプローチ。ビューティをきっかけに、すべての人を心身ともに美しく、よりHAPPYにし、そのHAPPYが社会へと広がっていく連鎖に貢献してまいります。

2025.10.16発売 ドクターエア ミラ ブラシ 税抜2,200円（税込2,420円）

https://www.dr-air.com/jp/ja/products/mira-brush/

2025.11.19発売予定 ドクターエア EMSスカルプスパ 税抜12,500円（税込13,750円）

2025.11.19発売予定 ドクターエア リフトライザー 税抜22,700円（税込24,970円）

2025.11.19発売予定 ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー 税抜13,600円（税込14,960円）

頑張らない美しさで、健やかに

セルフボディメンテナンスのパイオニア

健康は、すべての人の幸福のベースです。だから、ボディケアは特別なものではなく、日常生活で無理なく簡単にできるものであるべきと考えて2013年に生まれたドクターエア。健康をテーマにしたマッサージシート、ボディメンテナンスのためのエクサガン、フィットネスのためのストレッチロール、睡眠を応援するイヤラボなど多数の製品を世に送り出し、ウェルネスを通じて世界中の幸せを紡ぐお手伝いをしてまいりました。

キレイのご褒美で”続くウェルネス”に

健康と幸福のサポーターであるドクターエアが気づいたのは、ウェルネスとビューティが“地続き”であるということ。健康を応援するテクノロジーは、キレイのお手伝いをする頼もしいツールとなってくれます。世代を問わず日々行う美容のルーティンが、ウェルネスへと導くものになってくれたら…！より手軽に、結果を楽しみに続けるビューティの先には、より健やかな体が、よりしなやかな心が生まれるはずです。

ドクターエアが考えるウェルネス

ウェルネスは、毎日の小さな努力の積み重ねです。それは時として地味に感じられるかもしれませんが、ビューティはキレイという結果でその努力を後押ししてくれます。そして、その人の心や行動までも変えるパワーが生まれます。イキイキとした顔で、髪でこんなお洒落を楽しみたい――自分への期待値が上がるのがビューティの素晴らしいところ。喜びを重ねる毎日でさらに健康的に――ドクターエアはそんなHAPPYの循環を応援します。

ながら３分！ 使いやすさにこだわり抜いたリアル設計

表情筋ケアを手軽にするため、約192g（バナナ1本分）という軽量設計に。しっくりなじむ手のひらサイズで、たった3分で1日のケアが完了するシンプルさにこだわりました。高性能ながら、デジタルネイティブ世代も手にとりやすいよう、リーズナブルな価格設定を目指しました。“ながら”で簡単に表情筋ケアができ、毎日続けられる今どき設計です。

筋肉ケアのドクターエアが叶える、コアアプローチ

トータルボディケアブランドであるドクターエアの強みを活かし、デリケートな顔のお肌にはやさしいタッチながら筋肉にしっかりアプローチ。中でも、人の手では再現できない最大約3,000回/分というタッピングは、ドクターエアならでは。広範囲を短時間でくまなく刺激します。

ドクターエア リフトライザー 特長

特長1. インナーコアに働く独自モーション

表情の動きにくさや重さが気になる現代人の顔のために、3つのフェイスモーションを搭載。「ほぐす（振動）」「鍛える（EMS）」「温める（RF）」という3つの刺激を同時に行うことで、筋肉、インナーコア、巡りの3層にアプローチ。最大約3,000回/分の振動で表情筋ケアをサポートします。

特長2. ハイスペック美顔器に匹敵する高性能

コンパクトながら、イオン導入、イオン導出、RF、EMS、マイクロカレント、赤・青・緑LEDの6機能を搭載し、ハイスペックな美顔器に。小型なので凸凹の多い顔のすみずみまでフィットし、手軽に全顔ケアが可能に。朝のメイク前に使えばイキイキと表情が輝き始め、夜のリラックスタイムに使えば1日頑張った表情筋をやさしく解きほぐします。

特長3. 現代人必修！「笑顔筋(TM)」のための４モード

お悩みやライフスタイルに合わせて使い分けられる4つのモードをご用意。朝のねぼけ顔にぴったりなアクティブモードからお休み前に整えるスキンケアモード、頑張った帰宅後のリリースモード、顔にクセが出たかなと感じた週末向きのコアバランスモードまで、現代人のさまざまなニーズに対応します。最短たった3分で表情筋にアプローチでき、表情も気持ちもリフレッシュ。スキンケアモードなら肌環境にアプローチできるなど、顔にまつわるあらゆる悩みを見つめました。

たった5分で、目覚めよ頭皮！もみほぐしのドクターエアで整頭ケア

コンパクト設計に定評あるドクターエアらしく、約230gという圧倒的な軽さを実現。腕を上げなければならない頭皮ケアでも疲れない軽さで、毎日続けたくなるハンディサイズ。頭皮に蓄積した汚れをかきだし、マッサージ効果で血流をサポートするから、ふっくら健康的な頭皮へ。

ながら5分！使いやすさにこだわり抜いたリアル設計

インスピレーション源はマッサージ機器の体感。だからこわばりがちな表情筋や咀嚼筋、側頭筋を刺激し、緊張の連鎖を断ち切るアプローチが可能に。硬い頭皮が原因で生じるトラブルへと働きかけると同時に、頭皮の皮脂詰まりや汚れを解消したい人にもぴったりの、サロンのようなケアが叶います。

ドクターエア EMS スカルプスパ 特長

特長1. もみ × EMS × ストレッチの“狭く深く”設計

こわばった頭皮に「解きほぐす」「起こす」「巡らせる」ことにこだわり、ディープポイントモーションを採用。ドクターエアならではのもみとEMS、ストレッチを組み合わせて悩みの多い頭皮に働きかけます。

特長2. IPX7相当だから、自宅でヘッドスパサロン感覚

コンパクト設計に定評あるドクターエアらしく、約230gという圧倒的な軽さを実現。腕を上げなければならない頭皮ケアでも疲れない軽さで、毎日続けたくなるハンディサイズ。頭皮に蓄積した汚れをかきだし、マッサージ効果で血流をサポートするから、ふっくら健康的な頭皮へ。

特長3. ふんわり立ち上がる髪で、表情もしなやか

夏は皮脂や汗でべたつき、冬は寒さでこわばる…過酷な頭皮環境では、髪が細くなったり、ぺたんとつぶれてしまいがちに。ほぐしやもみ、ストレッチを取り入れることで頭皮がクリーンに整うだけでなく、ふんわりと立ち上がる髪を目指せるように。頭皮のニオイが気になる思春期やシニア期、頭や顔の緊張が気になる方のケアとしてもおすすめです。

シリカ配合の長短ピン採用

髪のダメージ要因となる静電気を抑えるため、ピンにブラックシリカと帯電防止剤を配合。奥の髪までキャッチする長いピンと、髪の表面を整えてツヤを出す短ピンの2種を採用。

スタイルメイクも頭皮ケアも叶う 3D構造

平面ではなくアーチ構造なので、内側にもしっかり届き、髪が根本からふんわり整います。

高機能かつ超軽量！バッグに楽々IN

わずか約82gのコンパクトさで、角があるからグリップしやすい設計に。持ちやすさと運びやすさにこだわりが。

ミラー＆マグネット内蔵でいつでもキレイ

ピン部分を清潔に保つ蓋付き。内部にミラーがあるため、外出先でのスタイルチェックにも便利です。

手軽に使えてしまえる超小型サイズ

超軽量約225g（コード無）で、従来ドライヤーの1/2～1/3サイズととにかくコンパクト。手に負担がかからず、引き出しにすっきり収まるサイズ感でとことん使いやすい設計に。

風量に自信！ BLDCモーター

小型なのに風量約1.7ｍ./分で乾きの速さも追求。その秘密は、採用したBLDC（ブラシレス）モーター。時短で手早く乾かしたいというニーズに対応。

髪と頭皮に優しいコントロール設計

4種類のモードを搭載しているから、お好みに合わせて頭皮や髪に最適の温度に。頭皮や髪のダメージが気になる時のスカルプ エア モードや温冷が切り替わるグロスモードで、時短ドライからヘアセットまで自在です。

2億個／cm³のマイナスイオンでツヤ美髪！

髪のうるおいをサポートするマイナスイオンも搭載。海外でも使えるマルチボルテージ、浮き毛直し用のアタッチメント付きでさまざまなシーンで活躍。

- 製品概要一覧

製品名 ：ドクターエア リフトライザー

型番 ：BBI-01

カラー ：セレニティホワイト、ルーセントブラック

販売価格 ：24,970円（税込） 22,700円（税別）

発売日 ：2025年11月19日（水）

本体材質 ：PC＋ABS、PC 、シリコン、ステンレス

本体寸法 ：W52mm×H66mm×D84mm（コットンリング付き）

充電台寸法 ：W63mm×H50mm×D93mm

本体質量 ：約192g（コットンリング付き）

充電台質量 ：約54g

タイマー ：約3分（アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード）、約6分（コアバランスモード）

充電時間 ：約1時間30分

付属品 ：充電台、コットンリング、USBコード（TYPE-C(A-C))、取扱説明書（保証書付）

※実際の時間などは使用状況、使用環境により異なります。

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応アダプタをご使用ください。

製品名 ：ドクターエア EMSスカルプスパ

型番 ：BSC-01

カラー ：セレニティホワイト、ルーセントブラック

販売価格 ：13,750円（税込） 12,500円（税別）

発売日 ：2025年11月19日（水）

本体材質 ：ABS、PC

充電台材質 ：ABS 、PC 、シリコン

アタッチメント材質：シリコン

本体寸法 ：W81.5mm×H100mm×D81.5mm（アタッチメント装着時）

本体質量 ：約230g（ニードルアタッチメンチ装着時）

充電台質量 ：約60g

タイマー ：約5分

充電時間 ：約2時間

付属品 ：アタッチメント3種（スタンダード、ソフト、ニードル）、

充電台、USBコード（TYPE-C(A-C))、取扱説明書、保証書

※実際の時間などは使用状況、使用環境により異なります。

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応アダプタをご使用ください。

製品名 ：ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー

型番 ：BDR-01

カラー ：シュガーピンク、ミューテッドティール、パールアイボリー、シャンパンゴールド、スムースブラック

販売価格 ：14,960円（税込） 13,600円（税別）

発売日 ：2025年11月19日（水）

本体材質 ： PC＋ABS、シリコン

セット用ノズル材質：PC＋ABS

本体寸法 ：W40mm×H144.5mm×D99.5mm（ノズルなし）コード長さ1.5m

本体質量 ：約225g（本体のみ）

付属品 ：セット用ノズル、フィルター、取扱説明書（保証書付）

※実際の時間などは使用状況、使用環境により異なります。

製品名 ：ドクターエア ミラ ブラシ

型番 ：BBR-01

カラー ：クロムピンク、ミラホワイト、ミラピンク、ミラブルー、ヴェノムルージュ、オニキス

販売価格 ：2,420円（税込） 2,200円（税別）

発売日 ：2025年10月16日（木）

本体材質 ： PC＋ABS、エラストマー、ミラー

本体寸法 ：W77.4mm×H57mm×D77.4mm

本体質量 ：約82g

付属品 ：取扱説明書