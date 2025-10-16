ファッションアプリの1ヶ月あたりの利用時間は約18分、1日あたり約2回起動

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」で蓄積するデータをもとに、ファッションアプリの動向や利用実態を多角的に分析した「ファッションアプリ市場調査レポート2025」を公開しました。



本レポートでは、市場概況に加え、性年代別構成や時間帯別の利用傾向、アプリのカオスマップ、併用率、評価分布、主要アプリ紹介などを通じて、ファッションアプリ市場の全体像を明らかにしています。スマートフォンを通じたファッション・ショッピング体験の最新動向を把握することで、小売・EC事業者、ブランド運営企業、広告代理店などのマーケティング戦略立案にご活用いただけます。ぜひご覧ください。



調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したサンプルデータのうち、一定の条件を満たしたものを抽出・分析。

調査対象アプリ：

以下すべての条件を満たすものを「ファッションアプリ」と定義。

・2025年7月時点でMAU500以上のAndroidアプリ

・Google Playのカテゴリが「ライフスタイル」または「ショッピング」に分類

・アプリの主要な機能がファッション・アパレル関連に該当

調査期間：

2025年7月

「ファイナンスアプリ市場調査レポート2025」の一部をご紹介

１.市場の概況

2025年7月時点でファッションアプリは185個。全アプリ36,889個のうち約0.5％を占めました。

ファッションアプリの1ヶ月あたりの平均利用時間は18.2分、1日あたりの平均起動回数は1.9回、1ヶ月あたりの利用個数は0.6個でした。

２.性年代別分析

ファッションアプリの性年代別構成を見ると、10代～50代女性の割合が高く、特に40代（20.3%）と50代（17.8%）の女性が大きな割合を占めています。一方で男性は全世代で平均を下回る傾向でした。

３.利用時間帯分析

ファッションアプリの時間帯別利用率を見ると、40代が最も高い利用率を示し、次いで50代・30代が続きました。全体としては昼（12時台）と夜（20時台）に利用が集中する傾向です。

４.カオスマップによる分類

MAU上位80アプリを対象に6つのグループ（アパレル製造・小売、ファッション通販、シューズ小売、コーディネート提案、メガネ小売、限定スニーカー抽選）に分類。ZOZOTOWN、UNIQLO、ジーユー、WEARなど、ブランド公式からEC系まで多様なアプリが並び、ファッション市場の広がりが確認されました。

５.併用率分析

ファッションアプリの併用状況を見ると、UNIQLOアプリとジーユーアプリの併用率が高く、UNIQLOユーザーの31.4％がジーユーアプリを利用し、ジーユーユーザーの57.7％がUNIQLOアプリを併用していました。

また、ZOZOTOWNやアンドエスティなどECプラットフォームアプリとの併用も多く、購買行動の多様化がうかがえます。

６. 評価分析

ファッションアプリの評価分布では、「4.0以上4.5未満」が最も多く39.7％でした。全体平均（37.3％）よりやや高い水準で、安定した高評価を得ています。

「4.5以上5.0以下」は9.2％と最高評価層はやや少ない結果となりました。

レポート目次

1章：ファッションアプリ市場の概況

2章：ファッションアプリ性年代別分析

3章：ファッションアプリ利用時間帯分析

4章：ファッションアプリカオスマップ

5章：ファッションアプリ併用率分析

6章：ファッションアプリ評価分析

7章：ファッションアプリの紹介

App Apeについて



フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

