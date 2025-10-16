MOONDROP（水月雨）は高性能高音質完全ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン「夢回II - Golden Ages 2」を10月17日（金）より販売

MOONDROP株式会社

MOONDROP（ムーンドロップ）株式会社は、特許取得済みのフルレンジ平面磁界型ドライバー、高性能高音質完全ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン「夢回II - Golden Ages 2」を10月17日（金）に販売開始致します。

「夢回II - Golden Ages 2」は13 mmフルレンジ平面磁界ドライバーを採用し、中国実用新型特許（ZL 2023 2 2999191.4）に基づくリング型二重エッジ構造とクアッドマグネット設計によって、従来比約4倍の変換効率と0.05％未満の低歪率を実現。22 nmプロセスSOCチップがSNR 106 dB・25 mW + 25 mWの高出力を発揮し、LC3／LHDC／LDACなどの高音質コーデックに対応します（LHDC Ver. 5.0はOTA アップデートにて24 bit／192 kHz再生対応予定）。新設計のANCはノイズ低減帯域を約30 ％拡大し、耳圧を抑えながら静寂を保ちます。風道構造の改良で屋外ノイズも軽減し、自然な聴き心地を実現しました。レトロなツートーンデザインのマットスエードPUレザーケースを付属し、質感と携帯性を両立できます。

■ 特許取得済み超リニア・フルレンジ デュアルサスペンション構造13mm平面磁気ドライバー

力強く精緻な心臓部こそが、イヤホンの音質を支える基盤であり、そのポテンシャルを決定づけます。リング型の磁気回路と振動板を採用した新たな13mm平面駆動ドライバーが搭載されています。複数の高性能N55ネオジムマグネットから構成される磁気回路アレイと環状に配置されたドライブ回路が共に作用し、ダイナミックドライバーよりもはるかに大きな有効振動範囲を形成します。また、革新的なデュアルエッジにより歪みを大幅に低減し、剛性が均一な構造により分割振動をさらに低減しました。これにより、完全ワイヤレスでも驚異的なダイナミックレンジと低歪み・広帯域再生を引き出します。同サイズの平面駆動ドライバーに比べても非線形歪みが格段に低く、低消費電力でありながら圧倒的に広大なダイナミックレンジを発揮でき、低歪再生も実現します。

■ 3D Spatial

実用性を追求したマルチモード・ダイナミック空間オーディオ

夢回II - Golden Ages 2は専用チップと内蔵ジャイロセンサーを駆使し、MOONDROPアプリからワンタッチで独自チューニングの「ダイナミック空間オーディオ」を有効化可能。ヘッドトラッキングオフ／30度制限モード／角度制限なしモードの3モードを瞬時自在に切り替えられます。「聴覚指向による頭部運動調整」を通じて「両耳聴覚定位」を強化しながら、運動中も音像の正確な方位を保証し、よりシーンに応じた実用性を備え、スピーカーの“箱鳴り”サウンドを再現します。

■ 販売時期と価格

発売開始日：2025年10月17日（金）

価格：12,800円

販売場所： Amazon、楽天市場、イヤホン専門店、家電量販店などで販売予定です。

Amazonサイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQC222PR

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/goldenage2/

■ 水月雨（MOONDROP）について

水月雨（MOONDROP）は2015年に設立され、工業デザイン、技術開発、大規模生産、多面的なマーケティングを一体化させた中国の総合的なハイテク企業です。当社の事業は、個人向けウェアラブル音響機器、ポータブルオーディオプレーヤー、デジタルDAC機器、プロフェッショナル音響モニタリング機器、ソフトウェアサービス、文化関連製品など、多岐にわたります。その製品およびサービスは、世界20か国以上の国と地域で展開されています。当社は、音響、構造、電子工学、ソフトウェア工学の各分野に精通した専門チームで構成された強力な開発チームを有しています。業界をリードする先駆者として、水月雨（MOONDROP）は革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高の音響機器を開発するよう常に努力しています。