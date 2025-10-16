インフキュリオン、EPARKと連携し、BtoB決済サービス「EPARK請求書カード払い」の提供開始

株式会社インフキュリオン

株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、株式会社EPARK（本社：東京都港区、代表取締役社長 押切孝平、以下「EPARK」）と提携し、BtoB決済サービス「EPARK請求書カード払い」を提供開始いたしました。本サービスは、インフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォーム「Winvoice(ウィンボイス)」を基盤に採用することで、請求書カード払いの要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで実現します。

◆「EPARK請求書カード払い」提供の背景

国内の法人間取引ではサービス利用や商品仕入れなどの対価の請求・支払いは請求書による掛け払いで、支払い方法も銀行振込が主流となっています。しかしながら、請求書による掛け払いは、支払者にとっては手元に現金が必要となる一方、請求者にとっては資金を受け取るまで1か月程度の時間を要することが一般的です。中小企業やフリーランスを中心に、このようなキャッシュフローの課題は経営課題に直結します。このような課題を解決するために昨今、請求書の請求者と支払者の仲介役として請求書の支払いを立替え、支払者のカード決済を実現する、BtoB決済サービスが注目を集めています。

特に、飲食店や医療クリニックなど、日々の売上サイクルが早く、仕入れや固定費の支払いが先行しやすい業種では、この課題はより顕著です。EPARKは、グルメや医療、リラクゼーションなど多岐にわたるジャンルで予約サービスを提供し、約5万店に及ぶ加盟店を有しています。これらの加盟店からは、事業運営におけるキャッシュフローの改善や、支払いの柔軟性向上に対するニーズが強く寄せられていました。

このような背景を受け、インフキュリオンは、EPARKと提携し、「EPARK請求書カード払い」の提供を開始します。本サービスを利用することで、加盟店が受け取った請求書の支払いをクレジットカードで行うことが可能になります。これにより、加盟店は手元資金を温存しながら支払期日を実質的に繰延べでき、キャッシュフローの改善に繋げることができます。また、カード決済に変更することで、銀行振込にかかる手間やミスも削減され、業務効率の向上も期待できます。

「EPARK請求書カード払い」は、「Winvoice」を基盤として構築されています。「Winvoice」は、多様なカード決済を可能にするためのシステムと運用をワンストップで提供し、事業者の迅速なサービス導入を可能にします。

インフキュリオンとEPARKは、「EPARK請求書カード払い」を通じて、飲食・医療業界をはじめとする多様な事業者のキャッシュフロー改善を支援し、健全な事業運営と経済活動の活性化に貢献してまいります。 (※1）

※1 本サービスはインフキュリオンが提供いたします。EPARKはインフキュリオンの取次パートナーとして、本サービスをEPARKのお客様に紹介いたします。また、本サービスのご利用には所定の手数料が発生します。

◆「EPARK請求書カード払い」概要

本サービスを利用することで、受領した請求書の支払い方法を、銀行振込から支払者が既に持っているカードでの支払いに切り替えることができます。また、支払者は本サービスの利用により実質的な支払期日をカードの引き落とし日までとすることができるため、キャッシュフローに柔軟性も生まれます。カード決済後は支払者が指定した名義で、最短即日で請求元の銀行口座に請求金額の入金が行われ、カード利用を請求元に知られることはありません。さらに、本サービスの利用により銀行振込にかかる時間削減や、振込金額や口座番号の入力ミスによる誤振込等のリスクの削減、業務効率の改善効果も期待できます。

「EPARK請求書カード払い」を構築するにあたっては、基盤に「Winvoice」を採用しています。EPARKは、カード決済を可能にするためのWeb画面を含めて、本サービスを請求書の支払者へ提供するために必要な、要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで提供できる「Winvoice」を選定しました。

【請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」について】

「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要なライセンス・業務・システムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用すると、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、「Winvoice」のAPIを活用することで、経費精算や会計サービスのような自社が提供するメインサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともできます。今後は、現在提供しているカード決済の機能以外にも、銀行振込(振込代行)、法人の後払い決済（法人BNPL）などの支払手段を拡充するための機能開発を計画しています。

請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」：https://infcurion.com/winvoice/

「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/

【インフキュリオンについて】

インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。

長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

＜インフキュリオン会社概要＞

会社名：株式会社インフキュリオン

代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅

設立：2006年5月1日

本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

加盟団体：

・一般社団法人Fintech協会

・一般社団法人キャッシュレス推進協議会

・一般社団法人日本資金決済業協会

URL：https://infcurion.com/

※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部または一部に変更が生じる可能性があります。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。