個人投資家向けオンライン会社説明会（マネックス証券主催）に登壇します。

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は2025年10月21日(火)、マネックス証券主催の個人投資家向けオンライン会社説明会に登壇します。

当日は当社代表取締役社長の小南による会社説明を予定しております。一人でも多くの投資家の皆さまに当社へのご理解を深めていただきたく、直接ご説明できる機会として是非ご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

■開催概要

日時：2025年10月21日（火）18:00～19:00

※事前申込は不要です。

※セミナー開始15分前を目安に開場いたします。

※先着1,000名様が入室可能です。定員を上回った場合は視聴できませんのであらかじめご了承ください。スマートフォンでもご視聴いただけます。

参加方法：

主催者ご提供の以下URLよりご視聴ください。

https://go.jikiden.tv/sid=oFirDytpfE

■セミナー詳細について

主催者ご提供の以下URLをご参照ください。

https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/54022

■マネックス証券（主催者）について

以下URLをご覧ください。

https://www.monex.co.jp/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/ (https://prodelight.co.jp/)

