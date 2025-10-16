はっちゃんのVoicyが12ヵ月連続NO.1！

株式会社愛しとーと

株式会社愛しとーと（福岡県那珂川市）の代表・岩本初恵（愛称：はっちゃん）が配信するVoicyチャンネル「はっちゃんのありがとう宣言」が、人気チャンネルランキングの2025年9月度「差し入れランキング」で第1位になりました。これで2024年10月度から12ヵ月連続での1位獲得になります。

『Voicy』とは

会員登録者数200万人の日本最大級の音声プラットホーム

パーソナリティーになるための審査通過率は5%

Voicyでは多くの著名な皆様が配信される中での「差し入れ数」12ヵ月連続1位獲得は、はっちゃんの発信内容に対する多くのリスナー様からのサポートの証です。

「一人でも自殺者を減らしたい」という想いで始めたはっちゃんのVoicyは、現在日本だけでなく世界の皆様からも反響を頂いております。

毎日聴くだけで思考回路がプラスに変わり、人生も豊かになる！笑顔にもなれる！

そして皆様の運気が上がりますよう頂いた差し入れは、全額寄付させて頂いています。

Voicyリスナー様から高い評価と共感を集め、同チャンネルは「心に響くメッセージ」として拡大し続けています。

「はっちゃんのありがとう宣言」チャンネルとは

■内容 はっちゃんがどんな時でも前向きになれる言葉を毎朝発信しています。

■開始日 2022年4月23日（第1回の放送日）

■放送回数 1,273回（10月15日時点）

■登録者数 10,052名

■365日休む事なく毎朝7時に配信中です。

■誰でも無料で聴けます。

より深い学びはプレミアムリスナーになると聴けます。（月額850円）

■差し入れは全額寄付させて頂いてます。