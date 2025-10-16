大阪・関西万博レガシーへ！会場給水1,200万回突破！「“給水”が新たな選択へ」来場者・運営スタッフへの「気候変動」「熱中症」「プラスチックごみ削減」体験に繋ぐ！
株式会社OSGコーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田啓輔、以下「OSGコーポレーション」）は、当社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博会場に、来場者・運営スタッフの皆様への「気候変動」「熱中症予防」「プラスチックごみ削減」啓発を目的に給水スポットを52台設置いたしました。会場内の給水回数は万博閉幕日2025年10月13日（月）に1,200万回を突破（12,065,111回）いたしました。また、給水によるCO2削減量については約1000トン（978,480Kg）となりました。
これらの来場者・運営スタッフが体験した「マイボトル“給水”が新たな選択へ」は、大阪・関西万博のコンセプト「未来社会の実験場」のレガシーとして、「ステハジ」プロジェクトのプラットフォームに参加する企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブとの企画やイベントの共創で、「未来のナショナルスタンダート」につなげ、サステナブル社会への幅広い企業や個人の行動変容・習慣変容のきっかけになるように取り組んでまいります。
https://www.osg-nandemonet.co.jp/expo2025/index.html
「ステハジ」プロジェクト
【「ステハジ」プロジェクトについて】
「ステハジ」プロジェクトとは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツチームが一体となって啓発・実践し、みなさんと共に行動変容に取組むプロジェクトです。
◆2025年10月01日現在、408団体が加盟しております。
OSGコーポレーション「ステハジ」 ホームページ
https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html
