プロモツール、人気No.1の香り「ホワイトティー＆タイム」を天然精油100％で新たに進化

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下：当社）は、当社の代表的な香りである「ホワイトティー＆タイム」を、この度天然精油100％仕様で新たに開発・発売いたしました。健康志向や高級志向の高まりを背景に、近年需要が増加している天然精油を用いた香りの開発に応えるものです。

通常の香り開発より2倍の月日をかけて完成、天然精油タイプの誕生の背景

「ホワイトティー＆タイム」は、これまで当社で人気No1を誇る香りとして、ホテルやショールーム、オフィス空間、ラグジュアリースパなどで高い評価を得てきました。健康志向や高級志向といった市場ニーズを受け、この度天然精油100%で新たに開発しました。

天然精油での開発にあたっては、従来品の特徴的な香りを、数十種類もの精油をブレンドして忠実に再現する点、幅広い用途で使用可能な安全性を担保する点、コスト面を考慮する点など、調香に大きな工夫が必要でした。これにより、通常の香り開発に比べ2倍の月日を要し、天然精油ならではの柔らかさと奥深さを創出することに成功しました。これは、日本有数の調香師チームを擁する当社だからこそ実現できた技術の結晶です。

生活を邪魔しない、柔らかく洗練された香りをオフィス内やご自宅で

今回開発した香りは、トップノートにレモンとベルガモット、ミドルノートにローズ・ジャスミン・タイム、ラストノートにガイアックウッドを採用。従来品と比べ、より自然で穏やかな香り立ちを実現しており、長時間滞在するご自宅のリビングやオフィス空間などにも最適です。天然精油が持つ効果も期待できることから、ウェルネス領域やマインドフルネスを目的とした導入にも適しています。

ホワイトティー＆タイム（White Tea & Thyme）チーフアロマデザイナー

シニア調香師 渡辺武志

調香師学校卒業後、当社入社。

入社以来、JALエグゼクティブラウンジやJRタワーホテル日航札幌、飛鳥III等数々のオリジナルアロマ創香プロジェクトをリードし、天才の名を欲しいままにしている。香り（アロマ）のみならずあらゆるニオイを再現する日本有数の究極の嗅覚の持ち主。日本調香界において若手NO.1パフューマ―との呼び声が高い。

「今回の調香は、天然精油100％で幅広い用途で使用可能な安全性の高い処方を考えることに特に苦労しました。しかし、合成香料を使用しない天然精油は、より多くの方に受け入れられやすく、利用者層が広い施設などにも導入しやすくなるのではないかと確信しています。本品が、一般消費者の方々の日々の生活やウェルネス目的での香りの活用が広がるきっかけとなることを期待しています。」

商品ラインナップ：天然100%の香りを日常のあらゆるシーンへ

天然精油の「ホワイトティー＆タイム」は、法人向けの空間芳香用カートリッジのほか、ECサイトや店舗で販売する一般消費者向けアイテムとして、全10種の製品ラインナップを展開します。

今回の主力製品は、オードパルファン（香水）で、「天然精油100％」の洗練された香りを身に纏うことができます。また、空間芳香の定番としてのアロマオイルや、穏やかに香りが広がるリードディフューザー、そして日常のケアアイテムとしてのハンドクリーム、バスボム、バスソルトなどを展開。さらに、プロの技術を応用した持ち運びに便利なセントSTICK、香りを手軽に試せるアロマカードもご用意しています。衛生意識の高まりに対応したアロマ除菌スプレーや、ギフトにも最適なアロマサシェ、アロマスプレーもラインナップに加わります。

製品は10月11日（土）より、順次当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」（東京都文京区）にて先行販売を開始しており、順次当社オンラインストア「Essence for Life」においても販売予定です。

当社公式オンラインストア「Essence for Life」 ：https://essenceon.jp/store/(https://essenceon.jp/store/)

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」 ： https://lesprit.shop/(https://lesprit.shop/)

プロモツールの今後の展望

プロモツールは、空間における香りの価値を追求し続けています。今回の天然精油100%のホワイトティー＆タイム」は、香りによる空間演出において、さらに自然で心地よい体験を提供する新たな選択肢です。今後も、当社の香りへの感性と技術の融合により、企業や施設の付加価値につながる空間づくり、そして一般の消費者の豊かな生活に貢献してまいります。

プロモツールのサービス「香り空間デザイン」について

近年、付加価値やイメージの向上、ストレス軽減などの効果を見込んで、アロマ(香り)を導入する施設や企業が増加しています。当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ、香りを最大限生かすデザイン力、香料の専門知識を同時に提供できる今までにないワンストップサービスで、人々の生活に潤いとゆとりのある快適な時間と空間を提供しております。香りは、当社が規格品として用意させていただいている28種類の中からお選びいただけるほか、世界でたった一つのお客様のオリジナルアロマをオーダーメイドで開発することも可能です。

お問い合わせはこちら :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.izawa@promotool.jp