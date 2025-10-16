タイ伝統の水の祭典「ロイクラトン」を祝うイベントを11月2日(日)・3日(月・祝)に開催

Centara Osaka Japan株式会社

タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本初進出のホテル、センタラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50、総支配人 アンディ・ノー）では、11月2日(日)・3日(月・祝)にホテル2階 タイレストラン「スアンブア」にて、タイで毎年この時期に開催される“ロイクラトン”をお祝いするディナーイベント「センタラ・ロイクラトン」を開催いたします。

公式HP：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj/loy-krathong-2025?xx

「ロイクラトン」とは

タイ語で灯籠（クラトン）を川に流す（ロイ）の意味で、タイでは古くから続く風習です。毎年11月にタイ全土で開催され「水の祭典」とも呼ばれています。旧暦12月（現在の10月または11月）の満月の夜、川の女神 “プラ・メー・コンカー”へ感謝の気持ちを捧げ、川にいくつもの灯籠が流されるその幻想的な光景は毎年SNSでも話題になります。

センタラグランドホテル大阪では、ホテル2階にあるタイレストラン「スアンブア」を華やかな装飾で飾り、タイ料理のビュッフェやタイ舞踊、灯籠流しなど、タイ本場のロイクラトンを体験いただけるイベントを2夜限定で開催いたします。

センタラ・ロイクラトン 開催概要

■開催日：2025年11月2日(日)・3日(月・祝) 2夜限定

■時間 ：17:30～22:00 (20:30 最終入店)

■場所 ：タイレストラン「スアンブア」（2階）

■内容 ：タイ料理ビュッフェ、タイ舞踊、灯籠流し体験、ラッキードロー(1回分の抽選券が付いています。2回目以降は別途参加料を頂戴いたします。)、タイ式ゲームコーナーなど

■料金 ：大人7,500円、お子様（4~12歳）4,500円 ※0~3歳のお子様は無料

■予約 ：こちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/centaragrand-osaka-suan-bua/reserve?menu_items%5B%5D=68ede4c40b626a747611455d)

■問合せ：レストラン予約 TEL 06-6695-7204 Email cgoj.restaurant_resv@chr.co.th

ロイクラトン限定！特別タイ料理ビュッフェ

王宮料理を得意とするタイ出身シェフ監修の特別なタイ料理ビュッフェをご用意いたします。東西南北で異なる食文化を持つタイ。本ビュッフェでは、北部・東北部・南部・中央部の4地域の味を再現したスペシャルメニューが多数登場。店内は華やかに装飾され、タイ人スタッフ手作りのフルーツカービングもご覧いただけます。

【タイ舞踊】

美しいタイの伝統衣装をまとうダンサーによるタイ舞踊をお楽しみいただけます。繊細な指の動きや、しなやかな腕の動きで感情を表現するタイ舞踊を、是非この機会にご覧ください。

公演17:40/19:30予定

【クラトン(灯籠)流し体験】

ホテル前の水盤にクラトンを流す儀式を実際にご体験いただけます。幻想的な雰囲気に包まれる夜をお過ごしください。

17:50頃より随時

【タイ式ラッキードロー＆ゲームコーナー】

宿泊券やレストラン利用券など豪華ホテル賞品が当たるタイ式ラッキードローを開催いたします。タイでは大きなパラソルにたくさんの紐を吊るし、その先にプレゼントの内容が書かれた紙をつけ、好きな紐を1本選んで引っ張り、どんなプレゼントが当たるかを楽しみます。この抽選ゲームを本イベントでも再現。さらに、タイのドリンクが当たる輪投げゲームなど、タイのお祭りムードをお楽しみください。

※表記料金には税金・サービス料が含まれています。

※画像はイメージで、内容は予告なく変更する場合がございます。

センタラグランドホテル大阪について

タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する33階建のホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えています。館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。伝統的なタイ料理や特製シーフード、本格的なステーキや燻製料理など、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

WEB：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

SNS：https://linktr.ee/centaraosaka

センタラ ホテルズ＆リゾーツについて

センタラ ホテルズ&リゾーツはタイを代表するホテルチェーンです。バンコクやプーケットといったタイの主要都市に加え、モルディブ、スリランカ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、中国、日本、オマーン、カタール、カンボジア、トルコ、インドネシア、UAE に95のホテルを所有しています(2024年6月現在・開業準備中を含む)。センタラのポートフォリオには、センタラリザ ーブ、センタラグランド、センタラ、センタラブティックコレクション、センタラライフ、COSI の6つのブランドがあり、ラグジュアリーな離島の隠れ家から、ファミリーで楽しめる大型リゾート、また手頃なライフスタイル系のホテルまで、革新的な技術を兼ね備えた幅広いホテルブランドを展開しています。またホテル以外にも、最先端設備を有するコンベンションセンター や、受賞歴のある独自のスパブランド「センバリー」を運営しています。

今後、センタラは世界トップ100のホテルグループになることを目指し、新しい地域や潜在市場に展開していく予定です。センタラが拡大を続けることで、世界各国でより多くのお客様にセンタラ独自のおもてなしをお楽しみいただけることでしょう。またセンタラのグローバル・ロイヤルティ・プログラム「CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）」は、会員様限定の特典や割引料金などを通じて、お客様のロイヤリティを高めていきます。

センタラホテルズ&リゾーツについてより詳しい情報は下記をご覧ください。

Web：https://www.centarahotelsresorts.com/

センタラのすべての公式写真やロゴデータは下記URLよりダウンロードいただけます。

Image Bank：http://www.centarahotelsresorts.com/imagebank/