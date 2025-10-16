「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」と「千葉市動物公園」がタイアップ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2025年10月10日(金)、千葉市稲毛区の「ワンズモール」に「GiGO(ギーゴ)クレーンゲームオアシス ワンズモール」をオープンいたしました。ファミリー層を中心に、地元の皆さまに親しまれる店舗づくりを目指す当店は、地域活性化の一環として、近隣で長年愛され続けている「千葉市動物公園」とのタイアップを開始いたします。

プレスリリース：「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」2025年10月10日(金)オープンのお知らせ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001006.000034930.html

「GiGOクレーンゲームオアシス」と「千葉市動物公園」が地域活性化でコラボ

2025年10月10日(金)、千葉県千葉市稲毛区にオープンした「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」は、マスコットキャラクターにライオンやカバ、シマウマなどの動物を採用しています。同店は、マスコットキャラクターが動物であることに加え、地域に長年親しまれてきた動物園とのつながりを大切にしたいという思いから、「開園40周年 命をつなぐ、未来を拓く、新たな歩み」を掲げる「千葉市動物公園」とのタイアップを決定いたしました。

この取組みの象徴として、GiGOクレーンゲームオアシスのマスコットキャラクターのリーダー「ぎごまる」と、「千葉市動物公園」で有名なレッサーパンダ「風太くん」が友達になりました。

10月19日(日)には「風太くん」の着ぐるみが、「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」に登場し、写真撮影などのグリーティングを、お客様に楽しんでいただく予定です。

このタイアップを通じて、今後も地域住民に新たな親しみやすいイベントを企画提供し、地域の魅力を高めるとともに、集客の向上を目指してまいります。

GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモールに「風太くん」着ぐるみ登場！

GiGOクレーンゲームオアシスのマスコットキャラクターのどうぶつたち

「千葉市動物公園」のレッサーパンダ「風太くん」の着ぐるみが、「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」に登場します。GiGOクレーンゲームオアシスのキャラクター「ぎごまる」も一緒に登場予定です。ぜひご参加ください！

日時：10月19日(日) １.12:00～12:15 ２.14:00～14:15

詳細は店舗公式Xをご確認ください。

https://x.com/GiGO_CGOinage

GiGOの「ぎごまる」と「千葉市動物公園」の「風太くん」特別デザインの年間パスポートの引換券を発売

ぎごまるレッサーパンダ風太くん

GiGOクレーンゲームオアシスのキャラクター「ぎごまる」と、「千葉市動物公園」のレッサーパンダ「風太くん」がデザインされた「千葉市動物公園の年間パスポート」の引換券を「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」で限定発売いたします。

■販売価格：3,000円(税込)

■発売日：2025年11月1日(土)～2026年3月31日(火)まで

■販売場所：

「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」で「引換券」を販売。「引換券」を「千葉市動物公園」の各ゲートでご提示の上入園いただき、動物科学館内「総合案内」で年間パスポートに必要な個人情報をご登録いただいてからのお渡しとなります。

※年間パスポートの「有効期限」の起点は、「千葉市動物公園」の「総合案内」で年間パスポートに引き換えた日となります。

※限定200枚。なくなり次第終了となります。

「ちばZOOフェスタ2025」イベントにGiGOクレーンゲームオアシスが協賛

「ちばZOOフェスタ」は、毎年、「千葉市動物公園」で開催されるイベントです。園内にさまざまな飲食店やアトラクションが登場し、ステージでは「着ぐるみサークル」によるステージなども行われます。GiGOクレーンゲームオアシスもブース出展し、マスコットキャラクター「ぎごまる」の着ぐるみも登場します。楽しい企画が満載の3日間となっておりますので、ぜひご来場ください。

※詳細は下記URLをご確認ください。

URL：https://www.city.chiba.jp/zoo/event/2025festa.html

あにぱる(動物着ぐるみサークル)2024

■開催期間：2025年11月1日(土)～2025年11月3日(月・祝)

■時間：9:00~16:00

■場所：千葉市若葉区源町280 千葉市動物公園

■協賛内容：GiGOブース出展、イベントで「ぎごまる」の着ぐるみが登場など

毎月のイベントカレンダーに注目！「千葉市動物公園」と「GiGOクレーンゲームオアシス」

「千葉市動物公園」と「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」の「イベントカレンダー」では、毎週変わる、楽しいイベントが記載されています。千葉県千葉市にご来訪の際は、ぜひご確認ください。

■「千葉市動物公園」イベントカレンダー

https://www.city.chiba.jp/zoo/zoo-event/index.html

■「GiGOクレーンゲームオアシス ワンズモール」イベントカレンダー(店舗Xにて公開)

https://x.com/GiGO_CGOinage

「千葉市動物公園」について

「千葉市動物公園」は、千葉市若葉区に位置する市立の動物園で、1985年(昭和60年)に開園以来、地域に親しまれてきました。2025年には開園40周年を迎え、「命をつなぐ、未来を拓く、新たな歩み」というテーマのもと、動物たちの保護と教育を通じて地域社会への貢献を目指しています。

広大な敷地内には、哺乳類・鳥類・爬虫類など約96種・480点以上の動物を飼育しており、特にサル類の展示は国内有数の規模を誇ります。

園内は「モンキーゾーン」「小動物ゾーン」「鳥類・水系ゾーン」などに分かれており、動物の自然な行動が観察できる展示方法を採用しています。

「わくわくあにまるフィールド」では、動物とのふれあいやエサやり体験が楽しめるほか、ライオンが餌を捕らえる様子を間近で見られる「ミートキャッチャー」や、チーターの疾走を体感できる「チーターラン」など臨場感あふれるイベントも開催しています。

近年では、立ち上がる姿で話題となったレッサーパンダの風太をはじめ、ゴリラやハシビロコウなど約100種の動物が暮らす魅力あふれる施設として注目を集めています。2025年3月には、動物科学館が「生命の森 熱帯雨林」としてリニューアルオープンし、熱帯雨林の環境を体験しながら学べる新たな展示が加わりました。

■「千葉市動物公園」 公式HP

https://www.city.chiba.jp/zoo/index.html