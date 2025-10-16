こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昭和女子大学が５項目で全国女子大学 第１位 2025年「進路指導教諭が評価する大学」
昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）は2025年「進路指導教諭が評価する大学*¹」５項目で、全国の女子大学で１位を獲得しました。*¹ 大学通信調べ、全国約3,000高校を対象にアンケートを行い、751校が回答
「進路指導教諭が評価する大学」2025年調査（女子大学編）
● グローバル教育に力を入れている大学 １位
● 改革力が高い大学 １位
● 入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 １位
● 面倒見が良い大学 １位
● 就職に力を入れている大学 １位
昭和女子大学の取り組み
【グローバル教育に力を入れている大学】
1988年開学の海外キャンパス「昭和ボストン」、64の海外協定校、隣接するアメリカの州立テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）への留学プログラムを全学生に提供。また、TUJを含め４か国５つの協定大学との間で、２つの学位（学士号）を取得できる「ダブル・ディグリー・プログラム」を実施し、すでに100人以上の修了生を輩出しています。
2024年４月には内なる国際化を目指して、日本語教育センターを設置し留学生の受け入れを強化。日本人学生との共修の学びの場づくりの実現に取り組んでいます。
【改革力が高い大学】
2010年「健康デザイン学科」、2013年「グローバルビジネス学部」、2017年「国際学部」「食安全マネジメント学科」、2018年「会計ファイナンス学科」、2020年「環境デザイン学部」を設置。より社会と学生のニーズに応えるため、2025年「国際学部」を改組。2026年４月には「総合情報学部*²」を新設予定です。
*² 仮称/設置認可申請中のため、変更となる場合があります。
【入学後、生徒を伸ばしてくれる大学】
学生の積極的な学び、チャレンジを推進しています。「プロジェクト型学修」では、企業や自治体と協働するプロジェクトを100以上展開。各学科で学んだ専門知識を深める学科独自のプロジェクトのほか、学科横断型のプロジェクトでは、異なる専門知識をもつ学生が専門知識を共有し新たな学びに発展させます。
【面倒見が良い大学】
教育の場における学生と教員の距離が近く、授業・ゼミなど個々の学生に対し丁寧な指導を実践。また、クラスアドバイザーを配置し、学生生活や進路など学生の成長を支援する環境を整備しています。
【就職に力を入れている大学】
2024年度卒業生の実就職率は96.0%、卒業生1,000人以上の女子大学で２位*³を獲得。①キャリア教育②就職支援プログラム③社会人メンター制度、の３つの柱で支援しています。「社会人メンター制度」では、卒業生以外も含む社会人女性約350人がメンターとして登録し、ロールモデルとして、仕事内容、働き方、キャリア形成についてアドバイスをし、学生のキャリアデザインを支援しています。
*³ 大学通信調べ。実就職率＝就職者数÷(卒業者数－大学院進学者数)×100
